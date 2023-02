Reklama

Śledztwa prowadzone w Yichun, w prowincji Jiangxi, są następstwem lokalnej gorączki litu, która wybuchła w regionie w ciągu ostatniego roku. Górnicy ścigali się, by zaspokoić szalejący popyt na materiał wykorzystywany w akumulatorach i skorzystać z rekordowo wysokich cen tego surowca na świecie. Teraz zmagają się ze szczegółową inspekcją ze strony urzędników ds. środowiska wysłanych przez Pekin.

Władze nakazały wstrzymanie operacji przetwarzania rudy w Yichun, ponieważ śledczy badają domniemane naruszenia w kopalniach litu, podała gazeta Yicai. Według różnych szacunków analityków, zagraża to od 8 do 13 proc. globalnej podaży. Nie jest jasne, jak długo potrwają przestoje.

Dochodzenie prowadzone w Chinach wprowadza dużą dawkę niepewności na rynek litu, na którym ceny spadają w miarę pojawiania się zwiększonej globalnej produkcji. Oczekiwano, że prowincja Jiangxi będzie dużym źródłem dodatkowej podaży minerału zawierającego lit, znanego jako lepidolit.

„Ten nadzór może oznaczać, że inspekcja i kontrola nad wydobyciem lepidolitu w Chinach będzie w przyszłości bardziej rygorystyczna” – powiedziała Susan Zou, analityk Rystad Energy.

Boom górniczy

Wszystkie działania wydobywcze lepidolitu w Yichun, poza wydobyciem przez spółkę państwową, zostały zawieszone, ale rafinerie nadal działają - poinformowali Dennis Ip i Leo Ho, analitycy z Daiwa Capital Markets.

Globalne ceny litu wzrosły w zeszłym roku do rekordowego poziomu, ponieważ popyt ze strony rozwijającego się chińskiego przemysłu pojazdów elektrycznych przewyższył produkcję. Takie okoliczności zazwyczaj zachęcają górników do omijania przepisów.

Niektóre firmy były już w ciągu ostatniego roku celem lokalnych kontroli, w tym przypadków zanieczyszczenia środowiska. Jednak obecna kontrola jest rozleglejsza i obejmuje urzędników z centralnych departamentów rządowych, w tym Ministerstwa Zasobów Naturalnych.

Zdrowy rozwój

Zgodnie z raportem Yicai, urzędnicyz Pekinu będą przyglądać się głównie aruszeniom w kopalniach litu i starać się kierować zasadami „zdrowego rozwoju” przemysłu. W dużej mierze kontrole będą skierowane do firm wydobywających bez zezwoleń lub z wygasłymi licencjami.

Według Goldman Sachs Group Inc. popyt chińskiego przemysłu samochodowego na lit spadł w ostatnich miesiącach o ponad połowę, co jest dramatycznym odwróceniem trendu, które doprowadzi do dalszego załamania na rynku. Ceny w Chinach spadły o ponad 30 proc. w stosunku do zeszłorocznego szczytu, przynosząc pewną ulgę producentom pojazdów elektrycznych.

Miesięczna przerwa w Yichun zmniejszyłaby wydobycie litu o ilość odpowiadającą około 13 proc. światowego wydobycia, napisali w poniedziałek analitycy, w tym Bai Junfei z Citic Securities Co. Firma konsultingowa Rystad Energy oszacowała tę wartość na 8 proc.