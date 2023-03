Przemawiając na zakończenie tegorocznej edycji Polish Capital Market Development Days, konferencji promującej polski rynek kapitałowy, minister zwróciła uwagę, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce skoczyły w 2021 i 2022 roku i osiągnęły rekordowy poziom w stosunku do PKB.

Reklama

Podkreśliła, że Polska korzysta na procesie reshoringu, czyli przenoszenia z powrotem produkcji z Azji do miejsc geograficznie bliższych siedziby formy lub głównego rynku zbytu, i przywołała badanie przeprowadzone wśród managerów europejskich firm, którzy wskazali Polskę jako najatrakcyjniejsze miejsce do tego.

"Zagranicznych inwestorów przyciągają wykwalifikowana siła robocza, dobra infrastruktura, bliskość rynków europejskich i pozytywny klimat inwestycyjny. I w tych trudnych czasach nie możemy zapominać o zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli i przedsiębiorstw, dlatego inwestujemy w zwiększanie naszych zdolności obronnych" - mówiła Rzeczkowska.

Reklama

Wyjaśniła, że zwiększanie wydatków obronnych jest możliwe dzięki dobrej sytuacji fiskalnej Polski, której poziom długu publicznego w stosunku do PKB to ok. 50 proc., co jest znacznie poniżej średniej w UE, a deficyt budżetowy w 2022 roku wynosił ok. 3 proc. PKB, czyli był wyraźnie poniżej prognoz mimo kryzysu związanego z cenami energii.

Jak dodała szefowa polskiego resortu finansów, ważnym czynnikiem jest też bardzo wyraźna poprawa w ściągalności podatków, w efekcie czego wzrosły znacząco dochody podatkowe państwa, a to z kolei daje przestrzeń na zwiększanie wydatków budżetowych na tych polach, gdzie to konieczne.

Występująca później prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) Odile Renaud-Basso podkreśliła niezwykłą odporność polskiej gospodarki na wstrząsy, które miały miejsce w globalnej gospodarce, poczynając od kryzysu finansowego sprzed 15 lat, przez pandemię Covid-19, i skończywszy na wojnie na Ukrainie.

Powiedziała, że do wymienionych przez minister Rzeczkowską atutów polskiej gospodarki należy dodać jeszcze dwa: bliskość Ukrainy, co będzie miało ogromne znaczenie w procesie odbudowy tego kraju i jej akcesji do UE, oraz potencjał ekonomiczny - jeszcze nie w pełni doceniany - jaki stwarza konieczność transformacji energetycznej. Podkreśliła, że EBRD jest gotowy pomóc Polsce w wykorzystaniu tych możliwości.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)