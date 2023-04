"Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że pierwsza spółka wpisana na listę sankcyjną zostanie w poniedziałek wystawiona na sprzedaż. Jak wskazała gazeta, chodzi o firmę Novatek Green Energy, dostarczającą gaz do kilkunastu gmin w Polsce. "To przedsiębiorstwo zależne w 100 proc. od rosyjskiego koncernu gazowego PAO Novatek. Od kwietnia ub.r., decyzją MSWiA, trafiło ono na listę sankcyjną" - przypomniał dziennik. W październiku ub.r. w spółce wprowadzono zarządcę przymusowego. "Ogłoszenie o otwartym przetargu pojawi się dzisiaj" - ustaliła gazeta.

Resort rozwoju przekazał w poniedziałek PAP, że 28 marca br. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przedłużył o kolejne 6 miesięcy okres, na który został ustanowiony tymczasowy zarząd przymusowy wobec Novatek Green Energy sp. z o.o., co ma związek z ogłoszonym w poniedziałek przetargiem na aktywa firmy.

Ministerstwo wskazało, że firma Novatek w związku z wpisaniem 25 kwietnia ub.r. na listę sankcyjną ministra spraw wewnętrznych i administracji przestała działać. Jej podstawowym przedmiotem działalności była sprzedaż i dystrybucja gazu płynnego (LPG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) na terenie Polski, a także w innych krajach europejskich. Dystrybucja LNG odbywała się również za pośrednictwem będących własnością spółki sieci gazowych w Polsce.

"Na początku października zeszłego roku podjąłem decyzję o wprowadzeniu do Novatek tymczasowego zarządu przymusowego. Utrzymaliśmy miejsca pracy i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ponad 900 klientów końcowych na terenie całego kraju zostało przyłączonych z powrotem do sieci i to tuż przed sezonem grzewczym" - podkreślił cytowany w informacji minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Decyzja szefa MRiT umożliwiła też przywrócenie przez firmę pełnej obsługi klientów oraz możliwość przyłączenia do sieci odbiorców, którzy mieli wydane warunki techniczne lub zawarte umowy przyłączeniowe, a ze względu na sytuację ich inwestycje przyłączeniowe nie mogły być kontynuowane - podkreśliło ministerstwo.

Podało, że zarządca przymusowy, mecenas Karol Szymański, wspierany przez doradcę międzynarodowego, rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia transparentnego, otwartego i bezpiecznego procesu zbycia aktywów Novatek PL.

"Transakcji tej podlegać będą w szczególności aktywa związane ze sprzedażą i dystrybucją gazu LPG (m.in. terminale przeładunkowe i instalacje zbiornikowe), a także sprzedażą i dystrybucją gazu LNG (m.in. wyspowe sieci gazowe wraz ze stacjami regazyfikacji, stacje regazyfikacji u odbiorców biznesowych oraz stacje tankowania)" - wskazał resort.

Całe przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie najbliższych kilku miesięcy, w podziale na następujące etapy: oczekiwanie na zgłoszenia potencjalnych inwestorów zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu, dostarczenie informacji o sprzedawanych aktywach firmy zgłoszonym oferentom, zebranie ofert niewiążących, przeprowadzenie procesu due diligence (szczegółowe badanie i analiza spółki, w celu jej wyceny) przez wybranych oferentów, negocjacje z wybranymi oferentami, finalizacja transakcji sprzedaży.

Planowany termin zakończenia procesu to początek października 2023 roku - ogłosiło ministerstwo.(PAP)