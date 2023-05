– Cross-border.pl to platforma, która pozwoli nam lepiej wyposażać małe i średnie przedsiębiorstwa w narzędzia do ekspansji zagranicznej – powiedziała podczas debaty „E-commerce – szansa dla mniejszych firm” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach Aleksandra Borycka, szefowa marketplace Amazon.pl.

Jak dodała, Amazon stara się wspierać MŚP w różnych dziedzinach.

– Stworzyliśmy kilka autorskich programów. W kwietniu tego roku premierę miał Europejski Akcelerator Ekspansji. To program, który pozwala wszystkim tym, którzy zarejestrują się w Amazon.pl albo w innym naszym sklepie w Europie, wystawiać swoje produkty we wszystkich dziewięciu sklepach Amazon w Europie, tylko za pomocą dwóch kliknięć – tłumaczyła Aleksandra Borycka. Przypomniała również o programie Amazon Small Business Accelerator (ASBA), w ramach którego jest prowadzona edukacja przedsiębiorców z branży e-commerce.

Szefowa marketplace Amazon.pl komentowała również kwestię barier, które stoją przed firmami rozważającymi ekspansję zagraniczną.

– Wciąż istnieją silne bariery psychologiczne. Sprzedawcy po prostu boją się wyjścia za granicę, bo nie mówią w językach obcych, bo boją się innego ustawodawstwa. Boją się tego, jak rozliczyć podatki. Nie wiedzą, jak wystawić swoje produkty na sprzedaż za granicą – opowiadała.

Rolą tak znaczącego gracza e-commerce jak Amazon jest prowadzenie programów, które pomagają w pokonywaniu barier.

– Każdego roku widzimy setki sprzedawców, którzy decydują się na sprzedaż transgraniczną – podkreśliła Aleksandra Borycka.

Stworzenie platformy zapewniającej polskim przedsiębiorcom dostęp do kompleksowej wiedzy na temat zagadnień dotyczących eksportu z wykorzystaniem kanałów e-commerce jest pokłosiem ubiegłorocznej debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Wówczas podniesiono temat barier w zdobywaniu zagranicznych rynków przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomysł, który się wtedy narodził, doczekał się realizacji, a efekty współpracy Krajowej Izby Gospodarczej i Amazon, czyli platforma Cross-border.pl, zostaną w pełni zaprezentowane 5 czerwca 2023 r. podczas konferencji Global Check-in.

– To był rok bardzo trudnych i ciężkich prac, w których skupiliśmy się na tym, jak dostarczyć przedsiębiorcom narzędzia, które pokonają w pewnym znaczącym wymiarze każdą z barier, które zidentyfikowaliśmy wcześniej. Wzięliśmy sobie za cel pokazanie możliwości eksportowych za pośrednictwem narzędzi online w sposób trochę bardziej precyzyjny – powiedziała podczas debaty Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej. Jak tłumaczyła, na platformie dostępna będzie część z wiedzą i część łącząca przedsiębiorców z usługodawcami z branży e-commerce. Pojawią się też nowatorskie narzędzia dla MŚP. To m.in. możliwość sprawdzenia możliwości eksportowych firmy dzięki wykonaniu audytu gotowości do eksportu.

– Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, które zadamy, wygenerują one informację, czy sprzedawca jest już na tym etapie, że może zacząć eksportować, czy może powinien wdrożyć pewne zmiany i się do czegoś przygotować – wyjaśniła przedstawicielka Krajowej Izby Gospodarczej.

Inne narzędzie, które będzie dostępne na platformie Cross-border.pl, to wyszukiwarka marketplace’ów. W chwili uruchomienia serwisu wyszukiwarka ma obejmować 75 marketplace’ów z 15 krajów Europy.

– Na naszym portalu przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, jaki marketplace jest dla niego dobry. Jeżeli sprzedajesz produkty określonej kategorii i chciałbyś wejść na dany rynek, wyszukamy dla ciebie marketplace’y, zapewniając jednocześnie informację, z jakimi kosztami i wymogami możesz się liczyć – zapowiadała Karolina Opielewicz.

O nowym portalu i o jego funkcjonalności, jaką jest mapa rynków, mówił Damian Wiszowaty, ekspert e-commerce i prezes Gonito, firmy, która pomaga sprzedawcom wejść na zagraniczne marketplace’y.

– Postanowiliśmy rozwiązać barierę edukacyjną, bo niechęć do sprzedaży zagranicznej bierze się z braku wiedzy i świadomości. Postanowiliśmy ten brak świadomości zaadresować w dość prosty sposób na jednej zorganizowanej platformie. Na podstawie naszych doświadczeń chcieliśmy pokazać przedsiębiorcom, jak w łatwy sposób można wejść na określoną platformę, która jest odpowiednia dla określonego przedsiębiorcy i na co zwracać uwagę na takiej platformie – tłumaczył.

– W zautomatyzowanej metodzie jesteśmy w stanie wyszukać informacje na temat najciekawszych rynków dla określonej gamy produktowej. Możemy wskazać drogowskaz i ewentualne przeszkody, które czyhają na przedsiębiorców zarówno od strony stricte operacyjnej – np. logistyka, przeszkody prawne, możliwość wprowadzania określonych produktów na określone rynki – aż po przeszkody podatkowe, które zwykle spędzają sen z powiek przedsiębiorcom. Współpracujemy na linii Amazon–Krajowa Izba Gospodarcza–Gonito, wyszliśmy z inicjatywą prywatną, ale zapraszamy wszystkich z branży, którzy są chętni do współuczestnictwa, współtworzenia platformy. To jest trochę jak open code – mówił obrazowo Damian Wiszowaty.

