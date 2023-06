Poniedziałkowe spotkanie organizatorów z mediami było okazją do zaprezentowania postępów w pracach nad największym wydarzeniem dotyczącym edukacji branżowej, które odbędzie się we wrześniu tego roku w Gdańsku. EuroSkills 2023 to międzynarodowy konkurs umiejętności zawodowych, w którym rywalizować będzie 600 zawodników z 32 krajów w 43 konkurencjach podzielonych na 6 kategorii: technologia budowalna, sztuka i moda, technologia informacyjna i komunikacyjna, technologia wytwarzana i inżynieria, usługi społeczne, transport i logistyka. Zdaniem dr hab. Pawła Poszytka, Dyrektora Generalnej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

„100 tys. osób z całego kontynentu odwiedzi we wrześniu Gdańsk. To nie tylko edukatorzy, to też ludzie biznesu, przedsiębiorcy i sponsorzy. Ten cały zawodowy świat spotka się w jednym miejscu i to będzie na naszej polskiej ziemi”.

Podczas konferencji prasowej, urozmaiconej przez liczne materiały video, goście mogli także wysłuchać Patrika Svenssona - przedstawiciela organizacji WorldSkills Europe, która jest jednym z organizatorów wrześniowego wydarzenia. W swoim przemówieniu zaznaczył, że głównym celem konkursu jest zjednoczenie edukatorów, przedstawicieli rządu, przedsiębiorców oraz młodzieży, aby przyspieszyć rozwój umiejętności zawodowych i przynieść korzyści nie tylko indywidualnym jednostkom, ale także systemom ekonomicznym i całym społecznościom.

„Od samego początku myślimy o tym wydarzeniu w kategoriach globalnych, a nie lokalnych. Organizując ceremonie otwarcia i zamknięcia wzorujemy się na największych wydarzeniach tego typu na całym świecie” – mówił Patryk Jasiński, Producent EuroSkills Gdańsk 2023. „Stawiamy na młodość, na entuzjazm i będziemy starać się pokazać tym młodym widzom to, co najlepszego nasz kraj ma do zaoferowania” - dodaje.

Po prezentacji części atrakcji, które czekają na uczestników podczas wrześniowych zawodów zaprezentowano video rozmowy z reprezentantami polskiej kadry, która weźmie udział w EuroSkills Gdańsk. Polska drużyna liczy 43 zawodników, którzy będą rywalizować z reprezentantami 32 krajów w 37 konkurencjach.

EuroSkills Gdańsk 2023 to wydarzenie, które napędzane jest współpracą pomiędzy sektorem edukacji a biznesem. Z tej przyczyny na konferencji nie mogło zabraknąć reprezentantów instytucji wspierających tę inicjatywę. O tym, dlaczego warto wesprzeć to wydarzenie opowiedziała Joanna Przydatek – reprezentantka Fundacji Empiria i Wiedza, a także Rafał Bień, dyrektor pionu Factory Automation Siemens Polska.

Pani Joanna Przydatek przyznała, że ponowne wsparcie kadry WorldSkills Poland przez Fundacje Empiria i Wiedza podyktowane jest przekonaniem, że kapitał społeczny najlepiej budować poprzez inwestycje w edukacje i podkreśla„Chcielibyśmy pokazywać społeczeństwu, że umiejętności branżowe są bardzo ważne w tych czasach”.

Na koniec przedstawiono także ramowy plan corocznego wydarzenia organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Kongresu Edukacji, który w tym roku będzie miał miejsce w Gdańsku, jako jedno z wydarzeń towarzyszących konkursowi EuroSkills Gdańsk 2023.

Dla wszystkich zarejestrowanych osób, które wezmą udział w wydarzeniu między 5-9 września przygotowano wiele niespodzianek, poza śledzeniem zmagań konkursowych, na widzów będą czekać strefy „Try a skill” – i to właśnie na nich każdy będzie mógł spróbować swoich sił w innych zawodach. Udział w EuroSkills Gdańsk 2023 jest darmowy i wymaga od widzów jedynie rejestracji, która jest możliwa pod linkiem: http://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/905914/euroskills-gdansk-2023-rejestracja.html

EuroSkills Gdańsk organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, WorldSkills Poland i WorldSkills Europe, w partnerstwie z Miastem Gdańsk, AmberExpo i Polsat Plus Arena Gdańsk. Drużynę polski w przygotowaniach wspiera Fundacja Empiria i Wiedza.

Projekt „EuroSkills Gdańsk 2023” finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji:

https://worldskillspoland.org.pl/

https://euroskills2023.org/