Rola turystyki w PKB

Jak podaje WTTC, wkład tej branży będzie stanowił w 2024 r. 10 proc. globalnego PKB, po wzroście o 12,1 proc. rok do roku. Oznacza to wzrost o ok. 7,5 proc. w stosunku do poprzedniego rekordu ustanowionego w 2019 r., który został osiągnięty przed epidemią koronawirusa.

"Pomimo pewnych obaw w 2023 roku, że wejdziemy w globalną recesję i wysoką inflację, w tym roku patrzymy na podróże i turystykę jak na znaczącą część gospodarki na całym świecie" - powiedziała dyrektorka WTTC Julia Simpson.

Kluczowe Wkłady Amerykanów, Chińczyków i Niemców

Organizacja zapowiedziała, że wydatki na podróże Amerykanów, Chińczyków i Niemców będą miały największy wkład w globalne PKB.

Według raportu w 2024 r. w sektor turystyczny będzie wspierał prawie 348 mln miejsc pracy, czyli o 13,6 mln więcej niż w 2019 r. (PAP)pkb