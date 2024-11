Polska w ogonie UE pod względem wydatków na służbę zdrowia

W 2022 r. kraje UE wydały średnio 10,4 proc. PKB na opiekę zdrowotną. Polska na ten cel przeznaczyła 6,4 proc. To czwarty najgorszy wynik w UE - Polska wyprzedziła jedynie Luksemburg (5,6 proc.), Rumunię (5,7 proc.) i Irlandią (6,1 proc.).

Dane wskazują też na stosunkowo niską liczbę pracowników służby zdrowia w Polsce. W 2022 r. na 1000 mieszkańców przypadało 5,7 pielęgniarek/pielęgniarzy i 3,5 lekarek/lekarzy, podczas gdy średnia w UE wynosi odpowiednio 8,4 i 4,2.

Rekrutacje w służbie zdrowia

Polska próbuje nadrobić zaległości kadrowe względem innych krajów członkowskich, rozszerzając rekrutację. Od 2012 do 2022 r. nabór do szkół medycznych skoczył z 5202 do 9707 osób rocznie. Rośnie też w Polsce liczba lekarzy/lekarek, którzy otrzymali wykształcenie poza krajem – ich udział wzrósł z 0,4 do 3,8 proc.

Jednocześnie w Polsce pielęgniarki/pielęgniarze mogą liczyć na względnie wysokie zarobki. W Polsce zarabiają 160 proc. średniej pensji, co daje jej w tej kwestii pierwsze miejsce, na równi z Belgią. W UE wskaźnik ten wynosi 120 proc.

Długość życia w Polsce

Raport wskazuje też, że w Polsce wzrosła oczekiwana długość życia z 77,1 lat w 2013 r. do 78,6 lat w 2023 r. Nadal jest jednak niższa niż długość życia przeciętnego mieszkańca Wspólnoty, który żyje 81,5 lat. Podobnie jak w reszcie krajów UE w Polsce utrzymują się duże różnice między perspektywami kobiet (w Polsce - 82,4 lat; w UE - 84,2) i mężczyzn (odpowiednio 74,8 i 78,8 lat). Kobiety żyją jednak dłużej w złym stanie zdrowia (17 lat) niż mężczyźni (12,6 lat).

Raport porusza też kwestię zdrowia psychicznego w podziale na różne grupy wiekowe. Polscy 15-latkowie mają najwięcej problemów psychicznych wśród swych rówieśników w UE – indeks dobrostanu psychicznego w tej grupie wynosi 46,7 (w całej UE - 53,7). Z kolei w grupie wiekowej, obejmującej osoby powyżej 50 roku życia, 29,1 proc. deklaruje objawy depresji, prawie dwa razy więcej niż średnia w UE (16,75 proc.).

„Health at Glance” to coroczny raport Komisji Europejskiej i OECD na temat stanu zdrowia Europejczyków. Tegoroczna edycja skupia się na problemie niedoboru pracowników służby zdrowia i kwestii długości życia. (PAP)