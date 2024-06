W czwartek rozpoczęły się Konsultacje Społeczne Ministerstwa Cyfryzacji, związane z pracami nad strategią cyfryzacji państwa. Podczas konferencji na PGE Narodowym w Warszawie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił o przyszłości cyfrowej administracji w Polsce oraz o cyberbezpieczeństwie państwa i obywateli. Zapowiedział też, że niebawem uda się na rozmowy do USA.

Polska wzmacnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi

"Już za dwa tygodnie wraz z moim zespołem (...) polecimy do Stanów Zjednoczonych na ważne rozmowy" - powiedział. Przekazał, że w sprawach cyberbezpieczeństwa za oceanem będzie rozmawiał z szefostwem NSA (National Security Agency, narodowa agencja bezpieczeństwa - PAP), a w sprawach półprzewodników szefostwem Intela. Dodał, że wraz z zespołem będzie miał spotkania w Białym Domu w sprawach dotyczących interoperacyjności.

Gawkowski poinformował również, że Polska chce wzmacniać relacje ze Stanami Zjednoczonymi. "Tak zaplanowana przyszłość powinna dotyczyć wszystkich partnerów, dlatego to, co będziemy chcieli wzmacniać, to relacje. I te europejskie w Brukseli (...), ale i relacje transatlantyckie, bo Polska powinna stać dwoma mocnymi nogami tam, gdzie jest nowoczesne państwo, nowa technologia" - oświadczył. Jego zdaniem Polska powinna uczestniczyć we wszystkich pracach europejskich, ale i mocno adresować, że chce uczestniczyć w pracach z USA. "(...) te relacje transatlantyckie na pewno będziemy zwiększali" - zapowiedział wicepremier.

Szef MC przekazał też, że resort będzie rozwijał usługi cyfrowe, takie jak aplikacja mobilna mObywatel. "(...) doprowadzimy do tego, (aby - PAP) jeszcze w tym roku certyfikacja cyberbezpieczeństwa zamknęła się ustawowo i dała nam poczucie, że rzeczywiście możemy w Polsce mówić o pewnym skoku rozwojowym w zakresie cyberbezpieczeństwa" - powiedział. Oznajmił też, że ministerstwo współpracuje bardzo blisko z Centralnym Ośrodkiem Informatyki odpowiedzialnym za aplikację mObywatel oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (NASK).

Cyberbezpieczeństwo i usługi cyfrowe priorytetem

Gawkowski dodał, że resort chce "doprowadzić do odpowiedzialnego myślenia" o tym, czym jest "prawdziwe bezpieczeństwo obywateli", dlatego będzie promował usługi, takie jak m.in. zastrzeganie numeru PESEL, które - według niego - jest "wielkim skokiem w myśleniu o zabezpieczeniu obywatela".

Wicepremier poinformował, że już blisko cztery miliony osób zastrzegło numery PESEL. "Wyobraźcie sobie, jaka liczba ludzi dzisiaj już jest bezpieczniejsza, że nikt na przykład nie weźmie na nich na lewo kredytu, nie doprowadzi do sytuacji, w której ktoś później będziemy zmuszony odpowiadać za to, że ktoś wyłudził jakieś informacje czy na przykład kupił u nieuczciwego notariusza nieruchomość" - powiedział minister cyfryzacji.

Konsultacje społeczne, a cyfryzacja

Konsultacje Społeczne Ministerstwa Cyfryzacji, to otwarte konsultacje związane z pracami nad strategią cyfryzacji państwa, które są bardzo ważnym głosem doradczym pomagającym uwzględnić potrzeby obywateli w danej sprawie. Według resortu dzięki opiniom z konsultacji Ministerstwo Cyfryzacji może dostosować prace nad projektami MC do potrzeb obywateli. Gawkowski przekazał w czwartek na portalu X, że są to "największe w historii Polski konsultacje społeczne dotyczące cyfrowej transformacji".

Zgodnie z informacją MC certyfikacja cyberbezpieczeństwa to kolejny, niezwykle istotny element europejskiej strategii jednolitego rynku cyfrowego. Wskazano, że stworzenie europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa jest "przełomowym krokiem", który ma umożliwić zniesienie barier utrzymujących się na rynku cyfrowym i zwiększyć konkurencyjność europejskich firm. (PAP)

Autor: Bartłomiej Pawlak