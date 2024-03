/> />

Postęp technologiczny stwarza praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju w praktycznie wszystkich dziedzinach życia – od zdrowia czy kwestii społecznych, przez kulturę, sztukę, bezpieczeństwo po gospodarkę i to w jej bardzo wielu aspektach. Chodzi zarówno o unowocześnianie procesów, jak i powstawanie nowych biznesów opartych chociażby na zwiększającej się z każdym dniem dostępności przeróżnych danych.

Cyfryzacja i nowe technologie będą tematem kilkunastu tematycznych sesji i z pewnością wielu kuluarowych spotkań podczas EKG. Eksperci, decydenci i przedsiębiorcy zaproszeni przez organizatorów przyjrzą się tym zagadnieniom z wielu różnych perspektyw. Dokonają przeglądu najważniejszych dzisiaj technologii, praktycznych zastosowań rozwiązań cyfrowych w gospodarce, ale także dylematów, jakie towarzyszą technologicznej rewolucji – jak oswoić sztuczną inteligencję, kiedy migrować do chmury, czy Przemysł 4.0 nie jest tylko głośnym hasłem?

W pierwszym dniu kongresu, 7 maja, podczas kilku paneli poświęconych cyfryzacji dyskutanci będą rozmawiać m.in. o tym, w jakiej fazie transformacji są Europa, nasz region i Polska oraz w jakie technologie warto inwestować. Specjalne spotkanie będzie poświęcone kwestiom cyberbezpieczeństwa.

Sztuczna inteligencja, czyli nabardziej ofensywna technologia współczesności i prawdziwe wyzwanie dla twórców, inżynierów, regulatorów i samych użytkowników, będzie główną bohaterką kongresowych dyskusji w ramach ścieżki tematycznej „Cyfryzacja i nowe technologie” w drugim dniu imprezy. Będzie mowa o praktycznych zastosowaniach AI w gospodarce, przyjętych i koniecznych prawnych regulacjach, o tym, jak budować konkurencyjność przy jednoczesnym poszanowaniu danych osobowych i prawa do prywatności.

Oddzielny panel będzie poświęcony handlowi, należącemu do dziedzin, które sztuczna inteligencja rewolucjonizuje w sposób szczególny. Najbardziej dotyczy to e-commerce. Ta gałąź dostaje bowiem do dyspozycji narzędzia usprawniające personalizację oferty, dostawy, zwroty czy płatności i rozliczenia.

Ostatni dzień EKG zdominuje Przemysł 4.0. Omawiane będą zagadnienia dotyczące automatyzacji i robotyzacji, kompleksowego wykorzystania danych, internetu rzeczy, integracji systemów oraz wspomagania zarządzania. ©℗