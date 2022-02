Część obywateli Ukrainy zaczęła poszukiwać mieszkań w graniczących z krajami NATO zachodnich regionach kraju, które w przypadku wybuchu wojny umożliwiłyby im szybką ewakuację za granicę. Na zachód przenoszą się również firmy mające siedziby w miastach bardziej narażonych w przypadku agresji.

Reklama

Według źródła amerykańskiego portalu BuzzFeed rozważana jest również relokacja amerykańskiej placówki dyplomatycznej. Poproszony o komentarz rzecznik Departamentu Stanu USA powiedział, że "nic nie zostało ogłoszone". Ambasada pozostaje otwarta, jednak "obywatele USA powinni rozważyć wyjazd z Ukrainy" - dodał.

Reklama

W poniedziałek, podczas konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Waszyngtonie, prezydent USA Joe Biden wezwał Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia Ukrainy. "Nie chcę, żeby dostali się w ogień krzyżowy" - powiedział.

BuzzFeed przywołał przykład Żany Szewczenko, która pomaga swoim przyjaciołom i bliskim w znalezieniu tymczasowego lokum we Lwowie. Do tej pory udało jej się zarezerwować 100 pokoi w Hotelu Lwów, przeznaczonych do przyjęcia 200 osób.

Wieloletni mer Lwowa Andrij Sadowy ogłosił, że miasto jest gotowe do przyjęcia poszukujących bezpieczeństwa mieszkańców innych regionów kraju. Wezwał szpitale miejskie do przygotowania się na napływ rannych w przypadku rosyjskiej inwazji oraz zaapelował do mieszkańców o wstępowanie do lokalnych oddziałów obrony terytorialnej.