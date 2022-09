Na szczycie listy znajduje się Portugalia, gdzie dzieci opuszczają rodzinne gniazdo zwykle w dojrzałym wieku 33,6 lat. Potwierdza to tezę, że młodzi ludzie z południowych krajów mają tendencję do mieszkania z rodzicami przez dłuższy czas niż ich rówieśnicy z innych państw. Na europejskim podium za Portugalią znajdują się kolejno: Chorwacja (33,3 lat), Grecja (30,7), Włochy (29,9) i Hiszpania (29,8). Kolejnym państwem w zestawieniu - i pierwszym, które nie leży na południu kontynentu - jest Polska, gdzie średni wiek wyprowadzki młodych ludzi z domu rodziców to 29 lat.

Najwcześniej z domu rodziców wyprowadzają się młodzi Europejczycy z północnej części kontynentu. Trzy miejsca zamykające zestawienie to Dania (21,3 lat), Finlandia (21,2 lat) i Szwecja (19 lat).