W przemówieniu skierowanym do uczestników audiencji w Auli Pawła VI papież podkreślił: "Potrzeba jeszcze wielu wysiłków, by rozszerzyć ten model i otworzyć więcej legalnych szlaków migracji".

Reklama

"Tam, gdzie brakuje woli politycznej, skuteczne modele, taki, jak wasz oferują nowe drogi. Poza tym migracja bezpieczna, uporządkowana, legalna i zrównoważona leży w interesie wszystkich państw. Jeśli tego się nie zrozumie, istnieje ryzyko, iż strach zgasi przyszłość i będzie usprawiedliwiać bariery, o które rozbija się życie ludzkie" - ostrzegł Franciszek.

Jego zdaniem organizacja korytarzy humanitarnych i otwieranie ich dla osób najsłabszych jest najbardziej właściwą odpowiedzią na znak obecnych czasów.

Reklama

"To wskazuje drogę Europie, by nie pozostała zablokowana, przestraszona, bez wizji przyszłości".

"Historia Europy rozwijała się przez stulecia poprzez integrację różnych ludów i kultur. Nie bójmy się zatem przyszłości" - apelował papież.

Odnotował, że korytarze humanitarne zostały uruchomione w 2016 roku "jako odpowiedź na coraz bardziej dramatyczną sytuację na szlaku na Morzu Śródziemnym".

Morze to, mówił, "stało się cmentarzyskiem".

"Korytarze humanitarne są po to, by zagwarantować życie, ratunek, a potem godność i integrację" - zaznaczył Franciszek.

Zwrócił uwagę na proceder przemytu ludzi i na to, że w Libii są "straszliwe obozy", w których przetrzymywani są migranci.

Przywołał także katastrofę łodzi z migrantami, do której doszło 26 lutego w pobliżu brzegów Kalabrii. Zginęło w niej 86 osób, a kilkanaście zaginęło.

"Ta katastrofa nie powinna się wydarzyć i trzeba zrobić wszystko, by się nie powtórzyła" - oświadczył.

Papież dodał też, że: "korytarze to rzucanie mostów, przez które tyle dzieci, kobiet, mężczyzn, ludzi starszych z bardzo trudnych i niebezpiecznych terenów przeszło w sposób bezpieczny, legalny i godny aż do kraju ich przyjmującego".

"Oni - podkreślił - pokonują granice, a tym bardziej mury obojętności, o które często rozbija się nadzieja tak wielu osób".

Franciszek stwierdził również, że udzielanie gościny to "konkretne zaangażowanie dla pokoju".

Zwrócił się do grupy uchodźców z Ukrainy obecnych na audiencji: "Chcę wam powiedzieć, że papież nie rezygnuje z poszukiwania pokoju, z nadziei na pokój i modlitwy o pokój. Robię to dla waszego udręczonego kraju i innych, dotkniętych przez wojnę".

"Wojna to porażka polityki. Podsyca ją jad traktowania drugiego człowieka jako wroga" - zaznaczył.

Podczas audiencji w Watykanie Daniela Pompei ze Wspólnoty Sant'Egidio poinformowała, że od 2016 roku do Europy korytarzami humanitarnymi przybyło 6080 migrantów i uchodźców. Osoby te trafiły do Włoch, a także do Francji, Belgii oraz do Andory i San Marino.

Z Watykanu Sylwia Wysocka(PAP)