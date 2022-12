Starzejemy się i jest nas coraz mniej. Polska demografia na 5 wykresach

1/6 LICZBA MIESZKAŃCÓW POLSKI. Z informacji uzyskanych w czasie Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że w 2021 roku Polska miała ponad 37 mln mieszkańców (37 019 327). Oznacza to, że w ciągu dekady od 2011 roku, gdy przeprowadzano poprzedni spis powszechny, liczba mieszkańców skurczyła się o ponad milion osób (1 025 238), czyli o 2,7 proc. W ciągu tej dekady nieznacznie wzrósł odsetek osób zamieszkujących wieś – z 39,2 w 2011 do 40,1 proc. w 2021 roku. Z kolei odsetek mieszkańców miast spadł z poziomu 60,8 do 59,9 proc.