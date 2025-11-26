Czym jest bon energetyczny?
Bon energetyczny to świadczenie, które jeszcze nie funkcjonuje. Ma zostać uruchomione dopiero w kolejnych latach i stanowić wsparcie dla gospodarstw domowych dotkniętych wzrostem cen energii elektrycznej.
Najważniejsze założenia:
- wysokość: do 1200 zł rocznie,
- wypłaty kwartalne po 300 zł,
- świadczenie dla osób o niskich dochodach, dla kobiet od 60 lat, mężczyzn od 65 lat,
- przewidywany start - 2027 rok,
- obsługa wniosków przez ZUS.
Program ma działać przez około 5 lat.
Dlaczego bon energetyczny pojawi się dopiero w 2027?
Rząd przygotowuje to świadczenie jako odpowiedź na zmiany unijne czyli system ETS2, który obejmie gospodarstwa domowe, co podniesie koszty energii. Polska zabiega o przesunięcie nowych przepisów, ale jednocześnie tworzy mechanizm ochronny dla seniorów i osób o niskich dochodach.
Kto otrzyma bon energetyczny?
Projekt zakłada trzy podstawowe warunki:
- dochód do 2525 zł brutto na osobę,
- kobiety w wieku 60+, mężczyźni 65+,
- miejsce zamieszkania w budynku z indywidualnym ze źródłem ciepła na paliwa kopalne np. węgiel, olej.
Bon ciepłowniczy 2025 – wsparcie już obowiązuje
To jedyne świadczenie, które ruszyło w 2025 roku i będzie obowiązywać w 2026 roku. Bon ciepłowniczy skierowany jest do gospodarstw korzystających z ciepła systemowego, czyli m.in. w blokach i wspólnotach mieszkaniowych.
Kryteria dochodowe:
- gospodarstwo jednoosobowe: do ok. 3272,69 zł netto,
- wieloosobowe: do ok. 2454,52 zł netto na osobę.
Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że po przekroczeniu progu dopłata jest pomniejszana, ale nadal przysługuje.
Wysokość wsparcia zależy od ceny ciepła w lokalnej taryfie. W 2025 roku wyniesie:
- 500 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
- 1000 zł – przy 200–230 zł/GJ,
- 1750 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.
W 2026 roku wartości te będą wyższe, maksymalnie nawet 3 500 zł.
- 1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
- 2000 zł – przy 200–230 zł/GJ,
- 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.
Terminy składania wniosków:
- za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025: od 3 listopada do 15 grudnia 2025,
- za cały 2026 rok: 1 lipca – 31 sierpnia 2026.
Po co są oba świadczenia?
Zarówno bon ciepłowniczy, jak i planowany bon energetyczny mają jeden cel, ochronić gospodarstwa domowe przed wzrostem kosztów energii i ogrzewania. Rząd chce zapobiec sytuacji, w której najubożsi i seniorzy nie będą w stanie opłacić rachunków.