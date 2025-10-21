- Co to jest renta alkoholowa?
- Ile wynosi renta alkoholowa w 2025 roku?
- Renta stała i okresowa – jaka różnica?
- Kiedy uznaje się osobę za niezdolną do pracy?
- Warunki przyznania renty alkoholowej
- Wymagany staż pracy – ile lat trzeba mieć?
- Jak złożyć wniosek o rentę alkoholową?
- Co dalej po złożeniu wniosku?
Co to jest renta alkoholowa?
Renta alkoholowa to świadczenie dla osób, które z powodu uzależnienia od alkoholu stały się całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy. Oznacza to, że samo rozpoznanie choroby alkoholowej nie wystarczy, konieczne jest orzeczenie lekarza ZUS o niezdolności do pracy.
Ile wynosi renta alkoholowa w 2025 roku?
Od 1 marca 2025 roku, po waloryzacji rent i emerytur, minimalne kwoty świadczenia wynoszą:
- 1878,91 zł brutto – w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,
- 1409,18 zł brutto – w przypadku częściowej niezdolności do pracy.
Wysokość renty zależy od okresów składkowych i nieskładkowych oraz od podstawy wymiaru składek.
Renta stała i okresowa – jaka różnica?
ZUS może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy w dwóch wariantach:
- renta stała – jeśli niezdolność do pracy ma charakter trwały,
- renta okresowa – gdy niezdolność została orzeczona na określony czas (maksymalnie 5 lat).
W decyzji ZUS wskazuje, na jaki okres przyznaje świadczenie. Po jego upływie konieczne może być ponowne badanie.
Kiedy uznaje się osobę za niezdolną do pracy?
Lekarz orzecznik ZUS ocenia stopień i okres niezdolności do pracy. Za niezdolną do pracy uznaje się osobę, która utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.
Wyróżnia się:
- całkowitą niezdolność do pracy – gdy osoba nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy,
- częściową niezdolność – gdy nie może wykonywać pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.
Od orzeczenia lekarza można wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Warunki przyznania renty alkoholowej
Aby uzyskać rentę, trzeba spełnić ogólne warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Niezbędne jest:
- stwierdzenie niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS,
- odpowiedni staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe),
- powstanie niezdolności do pracy w określonym czasie – podczas ubezpieczenia lub w ciągu 18 miesięcy po jego ustaniu.
Wymagany staż pracy – ile lat trzeba mieć?
Minimalny łączny okres składkowy i nieskładkowy zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy:
- 1 rok – przed ukończeniem 20 lat,
- 2 lata – między 20 a 22 rokiem życia,
- 3 lata – między 22 a 25 rokiem życia,
- 4 lata – między 25 a 30 rokiem życia,
- 5 lat – po 30. roku życia.
U osób powyżej 30 lat te 5 lat musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku lub przed powstaniem niezdolności do pracy.
ZUS może przyznać rentę także wtedy, gdy niezdolność nie powstała w okresie składkowym, jeśli:
- kobieta ma co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych,
- mężczyzna ma co najmniej 25 lat takich okresów i jest całkowicie niezdolny do pracy.
Jak złożyć wniosek o rentę alkoholową?
Aby ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, należy złożyć wniosek ZUS-ERN w dowolnej placówce ZUS lub przez PUE ZUS.
Dołączyć wymagane dokumenty:
- formularz ERP-6 – potwierdzenie okresów składkowych i nieskładkowych,
- świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu i przebiegu ubezpieczenia,
- zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wystawione przez lekarza leczącego, nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku),
- dokumentację medyczną lub formularz OL-9A, jeśli dokumentacji brak,
- wywiad zawodowy OL-10 (dla osób zatrudnionych).
Wniosek rozpatruje oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania.
Co dalej po złożeniu wniosku?
ZUS kieruje wnioskodawcę na badanie do lekarza orzecznika. Po wydaniu decyzji:
- jeśli niezdolność do pracy zostanie potwierdzona przyznaje się rentę,
- jeśli wniosek zostanie odrzucony można wnieść sprzeciw w terminie 14 dni.