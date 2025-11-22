Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2025 – komu przysługuje?

Zasiłek przysługuje osobom, które:

są zarejestrowane jako bezrobotne,

spełniają warunki ustawowe dotyczące minimalnego okresu zatrudnienia (co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy),

nie otrzymują innych świadczeń z tytułu zatrudnienia lub działalności.

Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia?

Osoba po 50. roku życia może pobierać zasiłek przez 365 dni (standardowo zasiłek przyznawany jest na 180 dni). Warunkiem jest ukończenie 50 lat i posiadanie co najmniej 20-letniego okresu zatrudnienia.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia w 2025?

Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych obowiązujące od 1 czerwca 2025 są określone w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia wynosi 120% podstawowej stawki zasiłku, która wynosi:

1 721,90 zł brutto – przez pierwsze 90 dni,

brutto – przez pierwsze 90 dni, 1 352,20 zł brutto – przez pozostały okres.

Zatem dla osób po 50. roku życia spełniającym warunki dotyczące 20-letniego stażu stawka zasiłku wynosi:

2 066,28 zł brutto – przez pierwsze 90 dni,

– przez pierwsze 90 dni, 1 622,64 zł brutto – w kolejnych miesiącach.

Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia - nowa ustawa

Nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), która obowiązuje od 1 czerwca 2025 r., wprowadziła wiele zmian w zasadach przyznawania świadczeń. Oto najważniejsze z nich:

Zniesienie 80% zasiłku – obecnie nie stosuje się obniżonej stawki dla osób ze stażem pracy poniżej 5 lat. Każdy uprawniony otrzymuje 100% lub 120% (przy spełnieniu warunków).

– obecnie nie stosuje się obniżonej stawki dla osób ze stażem pracy poniżej 5 lat. Każdy uprawniony otrzymuje 100% lub 120% (przy spełnieniu warunków). Zasiłki wypłacane tylko na konto bankowe – obowiązek podania numeru rachunku przy rejestracji.

– obowiązek podania numeru rachunku przy rejestracji. Rejestracja tylko w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania , a nie zameldowania.

, a nie zameldowania. Maksymalny czas posiadania statusu osoby bezrobotnej wynosi 3 lata – liczone od daty wejścia ustawy w życie (czyli od 1 czerwca 2025).

– liczone od daty wejścia ustawy w życie (czyli od 1 czerwca 2025). Obowiązek kontaktu z PUP co 30 dni w przypadku posiadania IPD (Indywidualnego Planu Działania).

