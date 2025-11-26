Ogólnopolska Karta Seniora – karta zniżkowa dla osób 60+

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów jest Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) — dokument przysługujący każdej osobie, która ukończyła 60 lat. To karta, która otwiera dostęp do tysięcy zniżek w całej Polsce. Program obejmuje zarówno małe lokalne sklepy, jak i firmy usługowe oraz punkty kultury.

Posiadacze OKS mogą korzystać z obniżonych cen m.in. w:

sklepach spożywczych,

aptekach,

kwiaciarniach,

księgarniach,

punktach usługowych i gastronomicznych.

Według danych organizatora programu lista partnerów liczy obecnie prawie 3 tysiące punktów. Rabaty z OKS to od 5% do nawet 30% w lokalnych sklepach i punktach usługowych,

To sporo możliwości do zaoszczędzenia, zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy każda ulga jest na wagę złota.

Karta jest bezpłatna w wielu gminach, które dołączyły do programu. Seniorzy mogą więc mieć do niej dostęp bez żadnych kosztów.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora? Gdzie składa się wniosek?

Należy wypełnić formularz dostępny na stronie glosseniora.pl. Można odesłać go pocztą. Gotowe wnioski można też pobrać z internetowych stron gmin. Wnioski składamy:

w urzędzie gminy/miasta, jeśli gmina przystąpiła do programu,

jeśli nie - można wyrobić kartę indywidualnie przez Stowarzyszenie MANKO.

Karta wydawana jest zazwyczaj do 7 dni, ale w okresach przedświątecznych czas może się wydłużyć.

Zniżki dla seniorów w dużych sieciach – co oferują sklepy przed świętami?

Warto podkreślić, że Ogólnopolska Karta Seniora nie współpracuje z największymi supermarketami, takimi jak Biedronka, Lidl, Kaufland czy Carrefour. Za to sieci handlowe stworzyły własne programy zniżkowe dla seniorów, często bardzo korzystne, zwłaszcza przed świętami.

AUCHAN – „Karta Skarbonka Senior” dedykowana jest osobom 60+, 1% zwrotu za zakupy na kartę, dodatkowe czasowe promocje dla seniorów, dostępna w całej Polsce, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. To dobry sposób na tańsze wędliny, warzywa, pieczywo czy słodycze przed Bożym Narodzeniem, gdyż te produkty często drożeją najbardziej.

CARREFOUR – karta seniora w wersji tradycyjnej lub w aplikacji przeznaczona dla klientów powyżej 60 lat, 10% rabatu na zakupy w określone dni tygodnia, najczęściej wtorki i czwartki, zniżka udzielana jest w formie e-kuponu na kolejne zakupy przy wydaniu min. 50 zł, obowiązuje w większości sklepów Carrefour w Polsce.

Przy przedświątecznych cenach to naprawdę konkretne oszczędności. 10% przy koszyku za 200 zł to aż 20 zł mniej.

Karta Dużej Rodziny – tańsze zakupy także dla seniorów, którzy wychowali troje dzieci

Seniorzy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, mogą korzystać również z Karty Dużej Rodziny (KDR). Wiek nie ma tu znaczenia, liczy się fakt bycia rodzicem co najmniej trójki dzieci. Karta jest ważna dożywotnio.

Dzięki KDR można otrzymać zniżki w wielu popularnych sklepach, także tych największych, m.in.:

Auchan

Kaufland

Carrefour

Lidl

Selgros Cash&Carry

Program obejmuje również branże paliwową, rekreacyjną, bankową i wiele innych.

Pełna lista partnerów jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z KDR mamy:

tańsze zakupy w sklepach spożywczych , w niektórych nawet 10% ,

, w niektórych nawet , 37% na kolejowe bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne,

10–20% na usługi i wybrane produkty,

20–30% w akcjach specjalnych,

Niektórzy seniorzy po 60 roku życia, którzy wychowali trójkę dzieci mają dostęp do dwóch różnych rządowych kart zniżkowych jednocześnie (KDR i OKS) oraz kart największych sieci. Zdecydowanie warto z tego korzystać.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny? Gdzie składa się wniosek?

Wniosek składamy:

w gminie/mieście właściwym dla miejsca zamieszkania,

lub online przez platformę Emp@tia.

Karta najczęściej wydawana jest w przeciągu od 3 do 14 dni, w zależności od gminy i liczby wniosków. Przed świętami warto się pospieszyć, gdyż to okres większego ruchu.

Lista partnerów OKS i KDR – gdzie sprawdzić?

Pełne listy partnerów dostępne są: