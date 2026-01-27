Choć miliony gospodarstw domowych korzystały z bonu energetycznego, w 2026 roku świadczenie nie będzie wypłacane. Wyjaśniamy dlaczego dopłata nie została utrzymana, co w zamian obowiązuje w 2026 roku oraz jakie nowe formy wsparcia, w tym dopłaty dla seniorów, są planowane od 2027 roku.

Reklama

Co to jest bon energetyczny? Krótkie przypomnienie

Bon energetyczny przysługiwał tylko w 2024 roku jako jednorazowa pomoc dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wnioski składano od 1 sierpnia do 30 września 2024. Obowiązywały limity:

2 500 zł na osobę – gospodarstwo jednoosobowe,

1 700 zł na osobę – gospodarstwo wieloosobowe.

Wysokość Bonu energetycznego w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

300 zł – 1 osoba,

400 zł – 2–3 osoby,

500 zł – 4–5 osób,

600 zł – 6 osób i więcej.

Dla rodzin ogrzewających dom energią elektryczną kwoty były podwojone, czyli:

600 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

800 zł – gospodarstwo składające się z 2 do 3 osób,

1000 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe 4 do 5 osób,

1200 zł – co najmniej 6 osób.

Świadczenie wypłacono ok. 2,4 mln gospodarstw domowych.

Bon energetyczny – czy będzie w 2026 roku?

Niestety nie. Ministerstwo Klimatu jednoznacznie potwierdziło, że program bonu energetycznego nie będzie kontynuowany w 2026 roku. Nie ma nowych wypłat, nowych wniosków ani nowego naboru. Jedynym wyjątkiem w 2025 roku były opóźnione wypłaty za 2024 rok w gminach, które realizowały zaległe decyzje, ale to nie nowy program.

Dlaczego bon energetyczny nie wraca?

Powód jest prosty. Rząd uznał, że bon ciepłowniczy (nowość od listopada 2025) wystarczy, aby zredukować koszty ogrzewania i prądu w 2026 roku. Dodatkowo, w 2027 roku planowane jest wprowadzenie dopłat osłonowych dla seniorów związanych znowym system klimatycznym ETS2. Szczegóły na temat obowiązujących programów poniżej.

Co zamiast bonu energetycznego w 2026 roku?

Bon ciepłowniczy 2026 – kto dostaje, ile i kiedy składać wnioski?

Bon ciepłowniczy to obecnie główna forma wsparcia dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Świadczenie przysługuje tylko odbiorcom ciepła systemowego (mieszkania w blokach, spółdzielniach, wspólnotach), ale to dopiero pierwszy warunek. Drugi to cena ciepła. Gospodarstwo musi płacić za energię co najmniej 170 zł/GJ netto. Jeżeli koszt jest niższy, wniosek zostanie odrzucony. To właśnie dlatego wiele dużych miast zostało z programu całkowicie wyłączonych. Tam, gdzie stawki nie przekraczają 170 zł/GJ, mieszkańcy nie spełniają kryterium.

Jak sprawdzić, ile płacimy za ciepło? Takie dane publikują spółki ciepłownicze, które obsługują konkretne osiedla, a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wystawić zaświadczenie z aktualną stawką. Bez tego dokumentu rozpatrzenie wniosku nie będzie możliwe. Wniosek o bon ciepłowniczy za 2025 rok trzeba było złożyć do 15 grudnia 2025.

Za 2025 świadczenie ma trzy progi zależne od ceny ciepła. Jeżeli gospodarstwo płaci:

170–200 zł/GJ netto - 500 zł,

200–230 zł/GJ netto - 1000 zł,

powyżej 230 zł/GJ netto - 1750 zł.

Wsparcie będzie wypłacane w dwóch turach. Pierwsza transza trafi do mieszkańców na początku 2026 roku jako rekompensata za sezon 2025. Druga zostanie wypłacona pod koniec 2026 i wtedy kwoty będą jeszcze wyższe. Przy najwyższym progu cena powyżej 230 zł, rekompensata może wynieść nawet 3500 zł.

W 2026 roku dopłaty wynoszą:

170–200 zł/GJ netto - 1000 zł ,

, 200–230 zł/GJ netto - 2000 zł ,

, powyżej 230 zł/GJ netto - 3500 zł.

Wniosek o bon ciepłowniczy 2026 trzeba złożyć od 1.07.2026 do 31.08.2026.

Kryterium dochodowe, czyli ile można zarabiać zęby dostać bon ciepłowniczy? Dochód jest kluczowym warunkiem. Świadczenie w pełnej wysokości otrzymają osoby, które nie przekraczają progu 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że każda złotówka powyżej limitu obniża wysokość dopłaty o dokładnie tyle samo.

Będą też dopłaty 1200 zł dla emerytów od 2027 roku – co to jest?

Od 2027 roku ma wejść w życie system dopłat osłonowych związanych z ETS2, czyli nowym unijnym podatkiem od emisji CO₂, który podniesie koszty paliw i ogrzewania. Rząd przygotowuje program, w którym emeryci i renciści o niskich dochodach będą otrzymywać 300 zł kwartalnie, czyli 1200 zł rocznie, aby złagodzić koszty związane z ETS2. Nowy program ma chronić osoby najbardziej narażone na wzrost cen paliw i energii.

Czy w 2026 roku będą jeszcze jakieś inne dopłaty do ogrzewania?

Na dziś obowiązują następujące formy wsparcia:

bon ciepłowniczy,

dopłaty osłonowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych (dla najuboższych),

lokalne programy gminne, np. dopłaty do wymiany pieców lub ciepła sieciowego.

Brakuje natomiast ogólnopolskich dodatków węglowych, gazowych czy na pellet. Te programy zakończyły się w 2023–2024 roku i nic nie wskazuje na to żeby miały by w najbliższych dwóch latach.