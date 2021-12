Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informację o wynikach kontroli zasadności wystawionych zwolnień chorobowych w III kwartale 2021 roku. Weryfikacji poddano prawie 83,9 tysiąca wydanych przez lekarzy zaświadczeń chorobowych.

"W lipcu, sierpniu i wrześniu ZUS w całym kraju sprawdził, czy była podstawa do wystawienia niemal 84 tys. orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy. W związku z tym 3708 osób uznano za zdolne do pracy i wydano decyzje o braku prawa do zasiłków chorobowych na kwotę 1 mln 865 tys. zł. Liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona w wyniku tej kontroli wyniosła 22,2 tys. W opolskim oddziale ZUS zbadano zasadność wystawienia 700 orzeczeń, z których podważono 57 na kwotę 37,6 tys. zł, a liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona w wyniku kontroli wyniosła 457" - powiedział Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS.

Na Opolszczyźnie jest 3178 lekarzy, którzy mają prawo do orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a tym samym wystawiania ubezpieczonym „L4”.ZUS przypomina, że ma prawo weryfikować prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Polega na badaniu chorego przez lekarza orzecznika ZUS, który sprawdza czy w konkretnym dniu dana osoba jest chora czy już nie. Podczas badania bezpośredniego lub na podstawie dokumentacji medycznej lekarz orzecznik ZUS stwierdza, czy lekarz wystawiający zwolnienie prawidłowo ocenił stan pacjenta i wystawił zaświadczenie o niezdolności do pracy.

Drugim rodzajem weryfikacji, do której uprawniony jest ZUS jest sprawdzanie czy ubezpieczeni korzystają ze wystawionych zwolnień chorobowych zgodnie z zaleceniami lekarzy, np. czy podczas orzeczonej czasowej niezdolności do pracy nie pracują. W III kwartale roku w rezultacie tego rodzaju kontroli ZUS odzyskał w skali kraju ponad 2 mln zł, z tego na Opolszczyźnie 73,6 tys. zł.