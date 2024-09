Projekt ustawy budżetowej na 2025

"Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2025 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, przedłożone przez Ministra Finansów" – podała kancelaria premiera w sobotnim komunikacie.

W komunikacie poinformowano, że dochody budżetu państwa mają wynieść 632,85 mld zł, wydatki pozostaną bez zmian i ukształtują się na poziomie 921,62 mld zł, a deficyt budżetu ma wynieść 288,77 mld zł.

Dochody i wydatki państwa

Według projektu przyjętego przez rząd pod koniec sierpnia, dochody budżetu państwa miały wynieść 632,6 mld zł, wydatki - 921,6 mld zł, zaś deficyt budżetu został zaplanowany na nie więcej niż 289 mld zł.

"Dane makroekonomiczne nie ulegają zmianie" – czytamy w komunikacie.

Kancelaria premiera podała, że zmiany w planie dochodów na 2025 r. wynikają przede wszystkim z przyjętego rozporządzenia Ministra Finansów z 19 września 2024 r., które przedłużyło terminy płatności zaliczek na niektóre podatki na 2025 r. dla podmiotów poszkodowanych w wyniku powodzi.

"Zwiększono rezerwę celową na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 2,194 mld zł i wyniesie 3,191 mld zł" – czytamy w komunikacie. "Zmniejszono środki planowane w rezerwach, co do których istniała taka możliwość, i które nie są wprost zależne od czynników obiektywnych, tj. m.in. rezerwę na zobowiązania Skarbu Państwa (zmniejszenie o 400 mln zł), rezerwę ogólną (zmniejszenie o 279 mln zł)" – podkreślono.

Kancelaria premiera podała także, że ponownej analizie poddano wydatki zaplanowane na niektóre zadania w częściach budżetowych i rezerwach. Chodzi m.in. o przesunięcie przez resort sprawiedliwości realizacji niektórych inwestycji budowlanych i informatycznych na kolejny rok budżetowy, dzięki czemu wydatki sądów powszechnych zostały zmniejszone o 321 mln zł.

"Ministerstwo Finansów, w związku z rewizją prognoz, zaktualizowało zapotrzebowania na środki budżetowe w rezerwach celowych. Dotyczy to m.in. zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, którego projekcja finansowa kończy się we wrześniu 2025 r. Środki będą wystarczające do końca roku, co uwolniło potrzeby na kolejne miesiące" – napisano w komunikacie.

Środki na mieszkalnictwo

Czytamy w nim, że zwiększono wydatki na mieszkalnictwo o 420,2 mln zł, dzięki czemu wyniosą 4,7 mld zł. W komunikacie wskazano, że została zwiększona rezerwa celowa z przeznaczeniem na uzupełnienie bezzwrotnego wparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w związku z projektowaną zmianą przepisów o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

"Zwiększono finansowanie zadań Narodowego Centrum Nauki o 50 mln zł" – czytamy w komunikacie. "Centrum jest jedną z najważniejszych w kraju instytucji finansujących badania podstawowe (granty). Inwestowanie w badania naukowe jest kluczowe dla rozwoju społeczeństwa, poprawy jakości życia obywateli oraz wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej" – dodano.

W komunikacie podano, że zabezpieczono dodatkowe środki, w kwocie 40 mln zł, na finansowanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W projekcie zostały uwzględnione także autokorekty budżetów jednostek pozarządowych – chodzi m.in. o dostosowanie wzrostu wynagrodzeń do poziomu 5 proc. (PAP)