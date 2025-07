W 2025 roku seniorzy po ukończeniu 75 lat otrzymują comiesięczny dodatek pielęgnacyjny w wysokości 348,22 zł. Jest on wypłacany razem z emeryturą lub rentą – bez żadnych dodatkowych formalności.

Reklama

Jeszcze wyższe świadczenie – 522,33 zł miesięcznie – przysługuje inwalidom wojennym, którzy zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.

Prawo do dodatku mają osoby, które:

ukończyły 75 lat, i pobierają emeryturę lub rentę z ZUS albo KRUS,

są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, nawet jeśli nie mają jeszcze 75 lat (wtedy muszą złożyć odpowiedni wniosek).

Nie – w przypadku seniorów, którzy skończyli 75 lat,dodatek przyznawany jest automatycznie. Wypłata zaczyna się od miesiąca następującego po ukończeniu wieku.

Wyjątkiem są osoby młodsze, ale niezdolne do pracy – te muszą samodzielnie złożyć wniosek i przedstawić orzeczenie o stanie zdrowia.

Kiedy ZUS nie wypłaci dodatku pielęgnacyjnego?

Są sytuacje, w których ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku. Świadczenie nie przysługuje, gdy:

senior przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (z wyjątkiem pobytu dłuższego niż 2 tygodnie poza placówką w danym miesiącu),

(z wyjątkiem pobytu dłuższego niż 2 tygodnie poza placówką w danym miesiącu), rencista po 75. roku życia prowadzi nadal działalność rolniczą i nie zrezygnował z niej,

i nie zrezygnował z niej, osoba otrzymuje już zasiłek pielęgnacyjny

Nie – nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. Jeśli ktoś nabywa prawo do dodatku pielęgnacyjnego, a dotąd miał zasiłek, ZUS dokona automatycznej korekty i wypłaci tylko jedno z nich – to wyższe.

Nie. To świadczenie jest wolne od podatku dochodowego. Co więcej – nie podlega zajęciom komorniczym ani egzekucji administracyjnej. Cała kwota trafia bezpośrednio do seniora, niezależnie od jego sytuacji finansowej.