Dlaczego rząd wprowadza bon ciepłowniczy w 2025 roku?

Z końcem czerwca 2025 roku w wielu ciepłowniach cena za ciepło przekroczyła 200 zł za GJ, a w części przypadków nawet 230 zł. To oznacza dla gospodarstw domowych nagły wzrost rachunków o kilkanaście procent. Bon ciepłowniczy ma ograniczyć skutki podwyżek i wesprzeć gospodarstwa domowe, szczególnie te o niższych dochodach.

Bon ciepłowniczy 2025 - zasady przyznawania, kryteria dochodowe

Bon ciepłowniczy 2025 ma przysługiwać gospodarstwom domowym korzystającym z ciepła systemowego, w sytuacji gdy cena za gigadżul przekracza 170 zł. Kryteria dochodowe:

3 272,69 zł netto miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego,

netto miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego, 2 454,52 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli wysokość wsparcia zostanie pomniejszona o nadwyżkę dochodową. Oznacza to, że nawet jeśli przekroczysz kryterium dochodowe, nadal możesz starać się o bon ciepłowniczy. Minimalna kwota wypłacanego bonu to20 zł.

Ile wyniesie bon ciepłowniczy 2025?

Wysokość bonu będzie uzależniona od cen ciepła - w drugiej połowie 2025 roku będzie to od 500 do 1750 zł, a w 2026 roku od 1000 do 3500 zł.

Kwota dopłaty do ogrzewania w 2026 roku:

1 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 170 do 200 zł za GJ,

– gdy cena wynosi od 170 do 200 zł za GJ, 2 000 zł rocznie – gdy cena przekracza 200 zł, ale nie więcej niż 230 zł za GJ,

– gdy cena przekracza 200 zł, ale nie więcej niż 230 zł za GJ, 3 500 zł rocznie – gdy cena przekracza 230 zł za GJ.

Rząd szacuje, że koszt programu wyniesie 900 mln zł w ciągu 18 miesięcy.

Od kiedy bon ciepłowniczy 2025?

Bon ciepłowniczy będzie wypłacany za drugą połowę 2025 roku i za cały rok 2026.Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2025/2026.

Gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy 2025?

Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać:

za okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 - od 3 listopada 2025 roku do 15 grudnia 2025.

za okres od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2026 -od 1 lipca 2026 roku do 31 sierpnia 2026.

Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta, a także przez internet na platformie ePUAP. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

fakturę potwierdzającą cenę ciepła powyżej 170 zł/GJ,

dane o dochodach – np. deklarację PIT lub zaświadczenie z KRUS.

Ministerstwo zapowiada również prostsze procedury dla rolników rozliczających się ryczałtem – z wykorzystaniem specjalnego kalkulatora dochodu.

Dla kogo bon ciepłowniczy 2025?

Bon ciepłowniczy w 2025 roku jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego – czyli ogrzewania dostarczanego przez lokalne przedsiębiorstwa ciepłownicze. To rozwiązanie obejmie zarówno mieszkańców bloków w dużych miastach, jak i mniejsze miejscowości oraz wsie, gdzie coraz częściej modernizuje się lokalne kotłownie i podłącza osiedla domów jednorodzinnych.