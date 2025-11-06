- Dlaczego rząd wprowadza bon ciepłowniczy w 2025 roku?
- Dla kogo bon ciepłowniczy 2025?
- Bon ciepłowniczy 2025 - zasady przyznawania, kryteria dochodowe
- Ile wyniesie bon ciepłowniczy 2025?
- Od kiedy bon ciepłowniczy 2025?
- Bon ciepłowniczy 2025 - wniosek do pobrania
- Gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy 2025?
Dlaczego rząd wprowadza bon ciepłowniczy w 2025 roku?
Z końcem czerwca 2025 roku w wielu ciepłowniach cena za ciepło przekroczyła 200 zł za GJ, a w części przypadków nawet 230 zł. To oznacza dla gospodarstw domowych nagły wzrost rachunków o kilkanaście procent. Bon ciepłowniczy ma ograniczyć skutki podwyżek i wesprzeć gospodarstwa domowe, szczególnie te o niższych dochodach.
Dla kogo bon ciepłowniczy 2025?
Bon ciepłowniczy w 2025 roku jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego – czyli ogrzewania dostarczanego przez lokalne przedsiębiorstwa ciepłownicze. To rozwiązanie obejmie zarówno mieszkańców bloków w dużych miastach, jak i mniejsze miejscowości oraz wsie, gdzie coraz częściej modernizuje się lokalne kotłownie i podłącza osiedla domów jednorodzinnych. Szczegóły w poniższej ustawie.
Bon ciepłowniczy 2025 - zasady przyznawania, kryteria dochodowe
Bon ciepłowniczy 2025 ma przysługiwać gospodarstwom domowym korzystającym z ciepła systemowego, w sytuacji gdy cena za gigadżul przekracza 170 zł. Kryteria dochodowe:
- 3 272,69 zł nettomiesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego,
- 2 454,52 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku przekroczenia progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli wysokość wsparcia zostanie pomniejszona o nadwyżkę dochodową. Oznacza to, że nawet jeśli przekroczysz kryterium dochodowe, nadal możesz starać się o bon ciepłowniczy. Minimalna kwota wypłacanego bonu to20 zł.
Ile wyniesie bon ciepłowniczy 2025?
Wysokość bonu zależy od ceny ciepła w danej miejscowości – im wyższa cena za gigadżul, tym większa dopłata.
Za drugą połowę 2025 roku:
- 500 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
- 1000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
- 1750 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.
Za cały rok 2026:
- 1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,
- 2000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,
- 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.
Łącznie w ciągu dwóch lat można więc otrzymać nawet 5250 zł dopłaty.
Rząd szacuje, że koszt programu wyniesie 900 mln zł w ciągu 18 miesięcy.
Od kiedy bon ciepłowniczy 2025?
Bon ciepłowniczy będzie wypłacany za drugą połowę 2025 roku i za cały rok 2026. Wypłaty świadczeń za drugą połowę 2025 miałaby nastąpić w I kwartale 2026, a za rok 2026 - w III kwartale 2026.
Bon ciepłowniczy 2025 - wniosek do pobrania
Gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy 2025?
Wnioski o bon ciepłowniczy można już składać:
- za okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 - od 3 listopada 2025 roku do 15 grudnia 2025.
- za okres od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2026 -od 1 lipca 2026 roku do 31 sierpnia 2026.
Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta, a także przez internet na platformie ePUAP. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:
- fakturę potwierdzającą cenę ciepła powyżej 170 zł/GJ,
- dane o dochodach – np. deklarację PIT lub zaświadczenie z KRUS.
Ministerstwo zapowiada również prostsze procedury dla rolników rozliczających się ryczałtem – z wykorzystaniem specjalnego kalkulatora dochodu.