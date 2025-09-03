Terminy wypłat czternastej emerytury w 2025 roku

Najbliższy termin płatności świadczeń wypada 6 września 2025, jednak ze względu na to, że ten dzień przypada w sobotę, ZUS przyspieszy przelewy i środki zostaną wypłacone już w piątek, 5 września 2025.

W ramach tej transzy pieniądze otrzyma prawie 1,3 mln osób, a łączna wartość wypłat przekroczy 1,6 mld zł brutto.

Kolejne przelewy zaplanowano na standardowe terminy emerytalne w dniach: 10, 15, 20 (to również sobota więc wypłata będzie 19 września) i 25 września.

Ile wynosi 14. emerytura w 2025 roku?

Wysokość czternastki jest powiązana z minimalną emeryturą obowiązującą od marca danego roku. W 2025 roku pełna kwota świadczenia wynosi 1878,91 zł brutto, czyli ok. 1580 zł netto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.

Czternasta emerytura 2025 - zasada złotówka za złotówkę

Jeśli emerytura przekracza 2900 zł brutto, ZUS pomniejszy czternastkę zgodnie z mechanizmem „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że każda złotówka ponad próg zmniejsza wysokość dodatku.

Przykład:

jeśli emerytura wynosi 3000 zł brutto (o 100 zł powyżej progu), czternastka zostanie pomniejszona o 100 zł.

(o 100 zł powyżej progu), osoby, których emerytura lub renta przekracza 4728,91 zł brutto, nie otrzymają 14. emerytury w ogóle.

Komu przysługuje czternastka w 2025 roku?

emerytura to dodatkowe świadczenie roczne, które trafi nie tylko do emerytów, ale również do: