Berlin coraz ostrzej spiera się z Paryżem o przyszłość europejskiego programu budowy myśliwca nowej generacji. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte do końca roku, Niemcy mogą rozważyć zastąpienie Francji innymi partnerami. W kolejce czekają już Szwecja i Wielka Brytania.

Reklama

Niepokój w Berlinie po ruchu Francji. Niemcy grożą palcem

Spór wynika głównie z rosnących ambicji francuskiego przemysłu zbrojeniowego, który chce przejąć dominującą rolę w projekcie. Początkowo udział Francji w FCAS miał wynosić 38 proc., Niemiec 32 proc., a Hiszpanii 30 proc. W ostatnich miesiącach Paryż podniósł swoje aspiracje do nawet 80 proc., co wywołało niepokój w Berlinie i Madrycie.

Niemcy coraz wyraźniej sygnalizują swoje niezadowolenie, konsultując się z koncernem Airbus, odpowiedzialnym za niemiecką część projektu. Strona niemiecka postrzega działania Francji jako próbę przejęcia kontroli nad programem i zagrożenie dla równowagi partnerskiej, która od początku miała być fundamentem FCAS.

Niemcy wściekli na Francję. Szwecja i Wielka Brytania stoją w kolejce

W obliczu impasu pojawiają się alternatywne scenariusze. Wśród potencjalnych partnerów wymienia się Szwecję oraz Wielką Brytanię, która dysponuje solidnym zapleczem przemysłowym, choć już zaangażowaną w konkurencyjny program GCAP. Decyzja o zmianie partnerów byłaby znaczącym wstrząsem dla całego projektu.

Do końca roku trzej partnerzy mają ustalić, czy FCAS przechodzi do drugiej fazy obejmującej opracowanie samolotu demonstracyjnego. W październiku planowane jest trójstronne spotkanie ministrów obrony Francji, Niemiec i Hiszpanii, które ma wyznaczyć dalszy kierunek programu.

Napięcie na linii Berlin – Paryż. Czym jest projekt FCAS?

Future Combat Air System (FCAS) to europejski projekt nowego systemu bojowego, którego celem jest opracowanie myśliwca szóstej generacji oraz zintegrowanego systemu wsparcia, obejmującego zarówno załogowe, jak i bezzałogowe platformy powietrzne.

W ramach FCAS planuje się stworzenie tzw. Next Generation Weapon System (NGWS), które będzie składać się z nowego myśliwca (New Generation Fighter, NGF) oraz bezzałogowych jednostek wspierających (Remote Carrier). Wszystkie elementy systemu mają być połączone za pomocą zaawansowanej sieci komunikacyjnej, umożliwiającej efektywną wymianę danych i współpracę w czasie rzeczywistym.

Oczekuje się, że testowy lot demonstratora FCAS odbędzie się około 2027 roku, a pełne wprowadzenie systemu do służby planowane jest na około 2040 rok. Projekt ten ma na celu zastąpienie obecnie użytkowanych maszyn, takich jak francuski Rafale czy niemiecki Eurofighter Typhoon.