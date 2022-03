Pomiędzy 2009 r. a 2020 r. nie zdarzyło się, by globalna inflacja przekroczyła 5 proc. Od 2014 r. wynosiła mniej niż 2,4 proc. Ale jeśli wziąć pod uwagę najnowsze dane na temat tempa wzrostu cen we wszystkich krajach na świecie i uśrednić je, biorąc pod uwagę wielkość poszczególnych gospodarek, okaże się, że inflacja dobija już do 8 proc. w skali roku.

inflacją na poziomie 8,5 proc., nie wyróżnia się specjalnie in minus. Nie znaczy to, że tempo wzrostu Polska, zna poziomie 8,5 proc., nie wyróżnia się specjalnie in minus. Nie znaczy to, że tempo wzrostu cen nie jest dla nas problemem. I nie znaczy to również, że za inflacyjne przyspieszenie u nas odpowiadają wyłącznie czynniki zewnętrzne. To prawda - dużą część ogólnego wzrostu cen zawdzięczamy temu, co dzieje się na światowych rynkach paliw i żywności. Były one mocno rozchwiane już przed wybuchem wojny w Ukrainie . Po ataku Rosji wahadło cen jeszcze mocniej się wychyliło. W ostatnich dniach każda informacja sugerująca możliwość zakończenia agresji Rosji przyjmowana była z dużą ulgą, o czym świadczyły spadające ceny ropy naftowej (w czwartek znów podskoczyły).