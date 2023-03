Ceny pomidorów wzrosły w lutym o 6,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, co jest drugim co do wielkości wzrostem w najnowszym indeksie śniadaniowym Bloomberga. Kryzys dostaw spowodował, że w zeszłym miesiącu sklepy spożywcze, takie jak Tesco i Sainsbury's, ograniczyły sprzedaż niektórych produktów do trzech na osobę. Mimo to na rynku nadal były odczuwalne braki towaru. Zdjęcia w mediach społecznościowych pokazywały puste półki w całym kraju.

Urząd Statystyk Narodowych poinformował w środę, że niedobory świeżych warzyw przyczyniły się do szokującego wzrostu ogólnej stopy inflacji, która wzrosła do 10,4 proc. Ekonomiści spodziewali się spadku stopy poniżej 10 proc.

Kryzys rozpoczął się od słabych zbiorów w południowej Europie i Afryce spowodowanych niskimi temperaturami. Drugim czynnikiem ograniczającym podaż były wysokie koszty energii elektrycznej. Uprawa warzyw poza sezonem w szklarniach w Wielkiej Brytanii stała się zbyt kosztowna.

Ogółem średni koszt produktów do przygotowania tradycyjnego śniadania wzrósł w lutym o ponad 22 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Był to drugi miesiąc z rzędu, w którym Breakfast Index wzrósł o ponad 20 proc..

Indeks analizuje dane urzędu statystycznego dotyczące cen wędlin, bekonu, jajek, chleba, masła, pomidorów, grzybów, mleka, herbaty i kawy.

Całkowity koszt składników angielskiego śniadania wzrósł o prawie 6 funtów w porównaniu z rokiem poprzednim do 35,10 funtów. Mleko nadal wykazywało najbardziej dramatyczny wzrost z 43 proc. wzrostem w porównaniu z rokiem poprzednim. Chleb podrożał o 33 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, podobnie jajka. Wszystkie pozostałe składniki także drożały.

„Gospodarstwa domowe nadal były uciskane przez inflację napędzaną cenami żywności i rachunkami gospodarstw domowych” – powiedziała Helen Dickinson, dyrektor naczelna British Retail Consortium. Powiedziała, że słabszy funt „sprawił, że import z Europy z takich produktów jak warzywa, stał się droższy”.

Urząd Statystyk Narodowych podał, że ogólnie ceny w brytyjskich supermarketach wzrosły w lutym w najwyższym tempie od co najmniej 2005 roku. Kupujący zwracają się do dyskontów Aldi i Lidl w obliczu najgorszej inflacji w kraju od pokolenia. Inne sklepy spożywcze, takie jak WM Morrison Supermarkets, rozszerzają listy produktów tymczasowo przecenionych, aby zwabić klientów.