Dubajski DMCC ponownie potwierdził swój status jako najlepsza strefa wolnego handlu na świecie. Następne miejsce zajął chiński (Guangxi) Pilot Free Trade Zone, który po raz pierwszy pojawił się na podium. Na trzecim miejscu znów mamy przedstawiciela Zjednoczonych Emiratów Arabskich - strefę Jebel Ali. Ale tuż za podium uplasowała się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE).

Dzięki dużej dostępności działek greenfield, konkurencyjnym cenom i dobrze rozwiniętej infrastrukturze, KSSE nadal przyciąga duże firmy chcące ulokować się w europejskiej strefie wolnocłowej. Pięciopunktowa strategia polskiej SSE w zakresie przyciągania dużych najemców zdecydowanie się sprawdza. Obejmuje ona: silną sieć konsulatów, profesjonalnych firm usługowych i izb handlowych; ekosystemy biznesowe oferujące lokalne łańcuchy dostaw; wsparcie infrastrukturalne; pomoc w poszukiwaniu pracowników; oraz obecność klastrów biznesowych, w tym dla Przemysłu 4.0, zaawansowanego przetwórstwa i odnawialnej energii. Nic więc dziwnego, że KSSE została także wyróżniona jako najlepsza w Europie w kategorii stref dla dużych najemców.

Kto pojawił się w ostatnich miesiącach w KSSE?

Nowi przybysze z Niemiec w ciągu ostatniego roku to Meiller Polska, który stworzył 150 miejsc pracy w swojej fabryce o wartości 40 milionów euro do montażu samochodów i naczep, oraz Monwell, który zainwestował 51 milionów euro w nową fabrykę tektury falistej, tworząc 35 miejsc pracy. W tej samej branży, austriacki Eurobox rozszerzył swoją działalność inwestując kolejne 23,5 miliona euro i zatrudniając 25 nowych osób w swojej fabryce opakowań kartonowych.

Łódzka SSE druga w Europie i dziesiąta na świecie

W pierwszej dziesiątce najlepszych stref ekonomicznych znalazły się zresztą tylko dwa podmioty z Europy. Oba z Polski. Poza KSSE jurorzy docenili też Łódzką SSE. Sędziowie byli pod wrażeniem programów skoncentrowanych na produkcji, które były ukierunkowane na konkretne kraje i sektory. Jej program Re_Open UK pomaga polskim przedsiębiorcom zniwelować negatywne skutki Brexitu - na przykład, poprzez składanie wniosków o udział w puli funduszy wynoszącej 130 milionów euro, przeznaczonej do pomocy firmom w dostosowaniu się do nowych warunków handlowych z Wielką Brytanią.

Także jej program akceleracji start-upów przyciągnął 38 zagranicznych projektów technologicznych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z czego jedna piąta pochodziła z Ukrainy. Przedsiębiorcy z tego kraju docenili SSE za pomoc w rozwoju ich technologii i planów biznesowych pomimo inwazji ze strony Rosji. Część jej programu akceleracyjnego jest poświęcona rozwiązaniom z zakresu środowiska, społeczności i zarządzania (ESG), dla których Łódzka SSE oferuje zachęty finansowe. Jednym z przedsiębiorstw, które niedawno uzyskało wsparcie w ramach tego programu, jest indyjski start-up KlimaShift, który korzysta z gotowej do użycia platformy sztucznej inteligencji (AI) w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z małych budynków. Wreszcie, misja w Japonii przyczyniła się do uzyskania zobowiązania do inwestycji w wysokości 325 milionów euro w 2022 roku od japońskiego producenta klimatyzatorów Daikin, największej inwestycji w historii strefy.

Krakowski Park Technologiczny gości fabryki przyszłości

To nie koniec laurów dla polskich stref wolnocłowych. Po raz pierwszy w swojej historii Krakowski Park Technologiczny został wybrany najlepszą strefą w Europie w kategorii Industrial Champion. "Jestem bardzo dumny z tej nagrody. Nagroda „fDi Intelligence: Global Free Zones of the Year” jest prestiżowym wyróżnieniem, które może przyciągnąć uwagę inwestorów i firm, zachęcając je do rozważenia inwestycji w danym kraju, który został uznany za wiodący w dziedzinie specjalnych stref ekonomicznych" – komentuje Tadeusz Zaremba, prezes zarządu KPT.

W ostatnich latach Kraków stał się rosnącym ośrodkiem technologicznym, dlatego nie jest zaskakujące, że Krakowski Park Technologiczny skupia się na budowaniu swojej renomy jako SSE, który gości fabryki przyszłości. To skuteczna strategia dla strefy wolnocłowej, która jest ulubieńcem firm przemysłowych. Spośród 59 inwestycji w Krakowskim Parku Technologicznym w ciągu ostatniego roku, 56 dotyczyło przemysłu. Mają one dostęp do Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowej. Niektóre z najnowszych projektów przemysłowych były możliwe dzięki dostawcy motoryzacyjnemu Valeo Autosystemy, specjaliście z automatyki przemysłowej Lenze-Tarnów oraz firmie inżynieryjnej Rockfin.

„fDi Intelligence: Global Free Zones of the Year” to coroczna nagroda przyznawana przez fDi Intelligence, część Financial Times Ltd, w dziedzinie specjalnych stref ekonomicznych na całym świecie. Specjalne strefy ekonomiczne to obszary, w których obowiązują specjalne przepisy i ulgi podatkowe, mające na celu przyciągnięcie zagranicznych inwestorów i promowanie rozwoju gospodarczego. Nagroda „Global Free Zones of the Year” wyróżnia strefy, które osiągnęły wybitne sukcesy i wykazały się innowacyjnością i efektywnością w przyciąganiu inwestycji oraz wspieraniu rozwoju biznesu.