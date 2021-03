Jak podał Federalny Urząd Statystyczny Destatis, jest to równowartość 4,2 proc. PKB. I choć na tle jeszcze bardziej zadłużających się państw strefy euro dane te nie wyglądają najgorzej – deficyt za 2020 r. potrafi dojść w krajach południa Europy nawet do 10 proc. PKB – to jednak dla Niemców jest to pewna nowość.