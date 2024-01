"Wszystko wskazuje na to, że wzrost PKB będzie dalej przyspieszał" - powiedział Glapiński. Dodał, że "to, co jest dobre dla wzrostu gospodarczego i naszego dobrobytu, dla inflacji jest oczywiście negatywnym elementem podwyższającym ewentualnie inflację".

Jego zdaniem inflacja może wzrosnąć w drugiej połowie roku.

"Aktualne prognozy wskazują, że inflacja po wyraźnym bardzo spadku w kolejnych miesiącach, w drugiej połowie roku może wzrosnąć" - powiedział prezes banku centralnego.

Jak mówił, "inflacja spada (...) prawie do celu inflacyjnego, albo nawet do celu, (...) i potem może gwałtownie z powrotem wzrosnąć do poziomu 6, nawet 8 proc.".

Wyjaśnił, że poziom wzrostu inflacji w drugiej połowie roku będzie zależał przede wszystkim od decyzji rządu w zakresie zmian ceny energii elektrycznej i VAT-u na żywność.

"Nadal przewidujemy trwałe obniżenie inflacji do celu inflacyjnego, dopiero w końcówce 2025 r. i zejście poniżej 3 proc." - powiedział prezes NBP.

autor: Łukasz Pawłowski