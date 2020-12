Dziennik przypomina słowa premiera Mateusza Morawieckiego z kwietnia tego roku: "to nie czas na nagrody, premie, podwyżki". "Długo to zaciskanie pasa nie trwało. Okazuje się, że już po kilku miesiącach nagrody znów zaczęły płynąć do pracowników ministerstw wartkim strumieniem" - dodaje "Fakt".

Najhojniej - według gazety - nagradzała była już wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która rozdała podwładnym prawie 12 mln złotych. "Dostali je tylko urzędnicy, którzy wykonywali bardzo ciężką pracę przy tarczach antykryzysowych" - tłumaczy Emilewicz na łamach "Faktu".

Dziennik podaje, że 1,17 mln złotych na nagrody wydano w Ministerstwie Zdrowia (i dodatkowo 547 tys. w Narodowym Funduszu Zdrowia), 1,08 mln zł - w Ministerstwie Nauki, 212 tys. - w MSWiA, 205 tys. - w MSZ, a 204 tys. - w Ministerstwie Aktywów Państwowych.