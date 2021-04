Nie ma siły wspólnotowej, państwowotwórczej. Mit Powstania Warszawskiego też jest trudny do przyjęcia dla wszystkich, ale ma różne topoi, miejsca wspólne, w których wszyscy możemy się spotkać. A tymczasem pamiętam spotkanie w Ministerstwie Obrony, podczas którego jeden z jego uczestników opowiadał, że żołnierze wyklęci są jak powstańcy styczniowi. Przecierałem oczy ze zdumienia, zastanawiając się, o czym mówi. Józef Piłsudski przyznał powstańcom styczniowym ordery Virtuti Militari tylko dlatego, że ustanawiał w ten sposób ciągłość państwowości: nie chodziło mu o zamknięcie się w micie tej irredenty. A teraz doszło do tego, że postawa żołnierzy wyklętych jest przedstawiana jako jedyna słuszna. W tym kontekście często myślę o moim mistrzu – prof. Wiesławie Chrzanowskim. Ujawnił się, siedział w stalinowskim więzieniu, próbował odnaleźć się w nowej rzeczywistości, płacąc za to wysoką cenę w postaci problemów ze zdrowiem, na uczelni i w życiu osobistym. Wyszedł z podziemia, więc nie zasługuje na pamięć? Bardzo ważni są dla mnie przedstawiciele weimarskiej teorii państwa i prawa państwowego Carl Schmitt i Rudolf Smend i to, jak definiują rozumienie polityki i państwa. Smend twierdzi, że najważniejszym zadaniem wspólnoty politycznej jest nieustanne odnawianie jedności. To proces, a nie zdarzenie. Podobnie uważał Schmitt. Duża część PiS tego nie rozumie.