Andrzej Duda przebywa w USA z okazji 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas briefingu przekazał, że odbył spotkanie z prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro. "Rozmawialiśmy na temat zbliżającej się wizyty pana prezydenta w Polsce. Mamy nadzieję, że w marcu albo na początku kwietnia pan prezydent do nas przyjedzie" - powiedział.

"Brazylia to partner gospodarczy Polski, ale przede wszystkim największy kraj Ameryki Południowej o wielkim potencjale" - zaznaczył. Podkreślił, że "byłoby dobrze" nasze stosunki z Brazylią, przede wszystkim gospodarcze, rozwijać. "To byłoby z pewnością korzystne dla naszej gospodarki i dla naszych przedsiębiorców" - dodał prezydent. "Z góry zapowiadam, że wizyta pana prezydenta jest więcej niż prawdopodobna" - dodał.

Duda poinformował także o wtorkowym spotkaniu z prezydentem Mongolii Uchnaagijnem Chürelsüchem. "Otrzymałem zaproszenia od pana prezydenta do Mongolii" - mówił, podkreślając, że w ubiegłym roku mieliśmy 80-lecie relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Mongolią. Jak zaznaczył Duda, ma nadzieję na zwiększenie wymiany młodzieży z Mogolią; na to, że jeszcze więcej studentów z Mongolii będzie w Polsce. "Mamy nadzieję na rozwój relacji gospodarczych, bo Mongolia to też kraj z wielkim potencjałem i mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej otwarty na naszych przedsiębiorców" - dodał.

Inne z rozmów, które przeprowadził we wtorek prezydent, to: spotkanie z Zastępcą Sekretarza Generalnego ONZ ds. Operacji Pokojowych Jean-Pierre Lacroix. "Rozmawialiśmy o naszej misji w Libanie. Pan podsekretarz chwalił to, w jaki sposób nasi żołnierze tę misję wykonują. Rozmawialiśmy o potencjalnych możliwościach wsparcia dla różnych misji Organizacji Narodów Zjednoczonych, misji pokojowych" - przekazał Duda.

Prezydent: administracja Bidena ma bardziej pilne problemy niż relacje z Polską, w których nic złego się nie dzieje

W tej chwili administracja prezydenta Joe Bidena ma wiele problemów, w tym Afganistan, którym musi się zająć i są to znacznie bardziej pilne potrzeby niż współpraca w relacjach z Polską, w których nic złego się nie dzieje - powiedział na briefingu w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda.

Prezydent pytany o współpracę z prezydentem Joe Bidenem wymieniał wzajemne zaproszenia na szczyty międzynarodowe, w tym szczyt klimatyczny i szczyt Trójmorza, w których obaj brali udział.

Potwierdził, że nie jest to tak bliska współpraca jak z administracją byłego prezydenta Donalda Trumpa.

"W tej chwili administracja pana prezydenta Joe Bidena ma bardzo wiele problemów, chociażby takich jak problem Afganistanu, którym musi się zająć i zapewne są to znacznie bardziej pilne potrzeby niż współpraca w relacjach z Polską, w których nic złego się nie dzieje" - powiedział Duda.

Prezydent zapewniał, że trwałe elementy współpracy polsko-amerykańskiej wypracowane za prezydentury Donalda Trumpa funkcjonują także obecnie.

Duda: w najbliższych dniach spotkanie z prezydentem Turcji

W najbliższych dniach przebywający w USA prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem Turcji Recepem Tayipem Erdoganem, weźmie też udział w organizowanym przez prezydenta USA Joe Bidena szczycie dotyczącym walki z pandemią covid-19.

Andrzej Duda przebywa we wtorek w Nowym Jorku w związku z 76. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podczas której jeszcze tego samego dnia ma zabrać głos.

Wcześniej jednak prezydent - jak relacjonował na briefingu prasowym - wziął udział w organizowanym przez Atlantic Council spotkaniu na temat perspektywy rozwoju współpracy w ramach Trójmorza. Uczestniczyli w nim również amerykańscy inwestorzy, prezydent Łotwy Egils Levits oraz b. prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović.

Jak powiedział Duda, w planach ma ponadto spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayipem Erdoganem. "Będziemy dyskutowali na temat rozwijającej się współpracy, która w ogromnym stopniu nabrała tempa po moim spotkaniu z nim kilka miesięcy temu, po wizycie oficjalnej w Turcji" - dodał Duda. Zaznaczył, że cieszy się "z tego, że tych spotkań bilateralnych można odbyć wiele". "Bo to jest zawsze takie przyspieszenie w relacjach międzynarodowych, a ono po tej długiej przerwie, spowodowanej covidem jest potrzebne" - ocenił.

Prezydent zapowiedział ponadto, że w kolejnych dniach ma uczestniczyć w kilku szczytach, m.in. w organizowanym przez prezydenta USA Joe Bidena szczycie dotyczącym walki z pandemią covid-19, gdzie również ma zabrać głos.

Oprócz tego Duda ma wziąć udział w tzw. szczycie na temat rolnictwa i gospodarowania żywnością oraz szczycie energetycznym. "To będzie debata wysokiego szczebla (...) o energetyce. Będę tam mówił o polskim planie energetycznym do 2040 roku, o tym jak zamierzamy zmieniać naszą energetykę, jakie mamy w tym zakresie priorytety" - powiedział Duda.

Uczestnicy 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mają oddać ponadto hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 r.