W najnowszym sondażu IBRiS Polacy spodziewają się wręcz porażki wyborczej PiS. „Przekonanych do tego jest 53,2 proc. badanych (z czego 23,2 proc. zdecydowanie, a 30 proc. raczej tak). Na utrzymanie władzy przez PiS w trzeciej kadencji stawia 27,5 proc. społeczeństwa (zdecydowanie 10,3 proc., raczej 17,2 proc.). Jest więc jasne, że wiara w kolejne zwycięstwa topnieje i to także wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. 16 proc. z nich uważa, że partia straci władzę. To problem dla Jarosława Kaczyńskiego” – wskazują autorzy badania . – Kluczowe będzie, czy poziom notowań PiS trwale zejdzie poniżej 30 proc., co znacząco pogorszy wewnętrzne nastroje w tym ugrupowaniu, bo spora część polityków PiS jest zahipnotyzowana sondażami. Na razie nie widać tąpnięcia, widać osłabienie – mówi prof. Antoni Dudek, politolog.