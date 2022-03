Prezydent USA Joe Biden odwiedził w sobotę Stadion Narodowy, gdzie działa punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Prezydentowi USA towarzyszył premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Mówiliśmy o tym, jakie są problemy, bo pan prezydent (Biden – PAP) był tym bardzo zainteresowany" – powiedział po spotkaniu prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

"Obiecał, że Stany Zjednoczone pomogą w systemie relokacji i że będą gotowe wziąć aż 100 tys. Ukraińców. Obiecał też pomoc finansową" – dodał.

"Prosiłem, żeby ta pomoc finansowa nie trafiała tylko do rządu centralnego, ale również bezpośrednio do uchodźców, do organizacji pozarządowych i do samorządów, bo my jesteśmy na pierwszej linii" – podkreślił.

Trzaskowski: Dziękuję za słowa prezydenta Bidena, że Polska musi być wzorem demokracji dla całego świata

W sobotę Trzaskowski oraz premier Mateusz Morawiecki wzięli udział w spotkaniu z prezydentem USA na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie funkcjonuje punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy.

"Podziękowałem panu prezydentowi za jego bardzo mocne słowa o polskiej demokracji - że Polska musi być wzorem demokracji dla całego świata. Podziękowałem za jego twarde stanowisko, jeśli chodzi o kwestię praworządności, podziękowałem także za obronę wolnych mediów, bo to niesłychanie istotne" - powiedział Trzaskowski podczas konferencji prasowej po spotkaniu.

Jak zaznaczał, spotkał się również z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i rozmawiał o "pomocy uchodźcom, ale też właśnie o tym, że Polska musi dzisiaj być najmocniejszą demokracją, jak tylko można sobie wyobrazić".

"Nie stać nas na to, żeby dzisiaj na wschodniej flance NATO było państwo, które ma problemy ze swoim wewnętrznym systemem. Myślę, że w tym się chyba wszyscy zgodzimy, że dziś musimy być najsilniejszym i jak najbardziej przewidywalnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i wzorem demokracji dla całego regionu" - powiedział Trzaskowski.