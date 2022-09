W Rządowym Centrum Legislacji w poniedziałek ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które obecnie ogranicza możliwość przyjazdów i przylotów do Polski z Rosji i z Białorusi do określonych kategorii podróżnych.

Reklama

Zgodnie z zapowiedziami przepisy względem obywateli Federacji Rosyjskiej, która prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, zostaną zaostrzone. "Ograniczamy ruch turystyczny i biznesowy, a także ruch związany z kulturą i sportem" - powiedział w poniedziałek PAP wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Reklama

Zgodnie z projektem Rosjanie, podróżujący w takich celach, nie będą mogli przyjeżdżać do Polski zza granicy zewnętrznej UE. Bartosz Grodecki podkreślił, że restrykcje będą obowiązywać Rosjan na wszystkich przejściach granicznych, a od 26 września również na lotniskach i w portach morskich.

"Rozwiązania wypracowaliśmy we współpracy z państwami bałtyckimi" - dodał wiceszef MSWiA.

Rozporządzenie podpisał już szef MSWiA Mariusz Kamiński. "Tylko szerokie, dotkliwe sankcje mogą w zdecydowany sposób uderzyć w reżim Putina" - napisał minister na Twitterze.

Projektowane zmiany w rozporządzeniu co do zasady wejdą w życie w dniu ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw, co może stać się jeszcze w poniedziałek. Późniejszy termin dla ograniczeń na lotniskach i w portach morskich (26 września) ma natomiast umożliwić przewoźnikom dostosowanie się do nowych przepisów. W uzasadnieniu wyjaśniono, że jeśli przewoźnik zabierze na pokład osobę, która nie posiada uprawnienia do wjazdu na terytorium UE przez polskie przejście graniczne, będzie zobowiązany do jej odtransportowania na własny koszt.

Nowe restrykcje nie oznaczają całkowitego zakazu wjazdu dla Rosjan. W mocy utrzymane są wyjątki, które zostały uzgodnione przez Polskę i państwa bałtyckie, a na celu mają m.in. dalsze wspieranie przeciwników prezydenta Rosji Władimira Putina. Wśród wyjątków są m.in. dysydenci, przypadki humanitarne, a także posiadacze zezwoleń na pobyt, kierowcy transportowi i członkowie misji dyplomatycznych.

Wspólne regionalne stanowisko w sprawie ograniczenia możliwości podróżowania Rosjan do Unii Europejskiej na początku września uzgodnili premierzy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy.

"Inicjatywa ma na celu zmobilizowanie pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej i jej instytucji do przyjęcia wspólnego stanowiska w zakresie ograniczenia, innych niż całkowicie niezbędne, podróży obywateli rosyjskich" - podkreśliło w poniedziałek MSWiA.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska