Doniesienia na temat zamachu na komendanta polskiej policji są porażające. Najpierw jedna z gazet poinformowała o tropie rosyjskim, wiążąc go ze Smoleńskiem 2010 i inwazją na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego. Układanka znacznie się jednak komplikuje, gdy weźmiemy pod uwagę informacje o producencie broni. Są nim Niemcy . Granatnik dla niepoznaki nazywa się RGW-90. Legendowano go nawet pochodzącym z języka hiszpańskiego rzeczownikiem – „matador”. Ileż tu podłości. Główny uczestnik korridy zadający śmiertelny cios szpadą to jednak w rzeczywistości stary, dobrze znany ze „Stawki większej niż życie” panzerfaust w wersji 3. Gdy ta prosta prawda wyszła na jaw, wszystko stało się jasne. Nietrudno było powiązać fakty.

Na kilka dni przed zamachem niemiecki kanclerz Olaf Scholz z okazji 70-lecia Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) wezwał niemieckie środowisko biznesowe do kontynuowania sankcji wobec Rosji, ale jednocześnie podtrzymał perspektywę współpracy z tym krajem po zakończeniu wojny w Ukrainie . Pojednawczą deklarację złożył dwa razy w tym tygodniu. W sobotę dowiedzieliśmy się, że „jeśli nie będziemy rozmawiać (z Rosją), stanie się jeszcze mniej prawdopodobne, że zakończy ona wojnę”. Okazuje się, że zamachu na komendanta polskiej policji dokonali Rosjanie przy współudziale Niemców, co najmniej wykorzystując do tego Ukraińców. Chodziło o pozbycie się wysokiej rangi funkcjonariusza z państwa, które przez Kreml jest przedstawiane jako podżegacz wojenny. Taka mogłaby być wersja oficjalna, gdyby nie fakt, że sam komendant w końcu przyznał, że nieco zawiódł. Odłóżmy jednak żarty na bok i zastanówmy się, co z tego przykrego incydentu wynika.

Ukraińcy mają zwyczaj wręczania prezentów w formie broni tym, z którymi się przyjaźnią, których szanują lub z którymi współpracują. Jedna ze znanych mi dziennikarek otrzymała np. broń osobistą ukraińskiej produkcji z wygrawerowanym jej imieniem i nazwiskiem. To działa zresztą w dwie strony. Pozostając w przyjaźni z kimś z resortów siłowych po tamtej stronie, można podarować mu np. – no może nie broń dosłownie, ale dajmy na to zegarek z funkcjami balistycznymi.

Nie jest problemem ani niczym nadzwyczajnym, że inspektor Jarosław Szymczyk został obdarowany granatnikiem. Poza tym, że rzeczywiście jest to broń z zasobów niemieckich, która trafiła na Ukrainę, aby strzelano z niej do rosyjskich pojazdów opancerzonych, a nie żeby stała w gabinecie przy ul. Puławskiej. Problemem jest absurd całej tej sytuacji. Szymczyk przekonuje, że do odpalenia pocisku doszło, gdy przestawiał panzerfausta z jednego miejsca na drugie. To tłumaczenie na poziomie studenckim, po powrocie do domu po suto zakrapianej imprezie: „A co to moja wina?”. Albo mówienie, że nie powiedziało się „k...wa” tylko „kulson”. RGW-90 nie da się tak po prostu odpalić. Chyba że chwyci się go w sposób pozwalający pociągnąć za spust. Taki chwyt jest oczywiście możliwy. Ale tylko na wspomnianej wcześniej suto zakrapianej imprezie studenckiej. Kto nie zna przypadków pokonywania wysokich płotów w stanie nietrzeźwości, których nie dałoby się sforsować na trzeźwo? Alkoholowe archiwum X jest pełne takich niesamowitych zdarzeń.