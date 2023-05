W środę sejmowe komisje polityki senioralnej oraz polityki społecznej i rodziny szczegółowo rozpatrywały rządowy projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - tzw. czternasta emerytura.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu. W trakcie debaty koło Konfederacji złożyło wniosek o odrzucenie projektu. Projekt trafił do dalszych prac sejmowych.

Podczas posiedzenia połączonych komisji rozpatrzono m.in. warunki ustalenia wysokości świadczenia, o których mowa w projekcie ustawy.

"Wprowadziliśmy w dodatkowym świadczeniu, tzw. 14. emeryturze, takie rozwiązanie, że wprowadziliśmy kryterium, aby wspomóc te osoby, które są na emeryturach i rentach, które mają niższe świadczenia" - mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

"Przy 13. emeryturze wprowadziliśmy rozwiązanie bez kryteriów" - przypomniał.

"Środki, które mamy w funduszu solidarnościowym oraz pożyczka z funduszu pracy, gwarantują wypłatę tegorocznego świadczenia. Oczywiście w przyszłorocznym budżecie, środki na to świadczenie będą szły bezpośrednio z budżetu państwa" - poinformował.

Zgodnie z projektem 14. emerytura będzie osobom uprawnionym przysługiwać w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W projekcie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane. (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut