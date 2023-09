Z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla portalu Onet 13 września br. wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział 58,8 proc. ankietowanych. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 47,6 proc., a "raczej tak" — 11,2 proc. osób. W wyborach "raczej nie" wzięłoby udziału 11,5 proc. uczestników badania, natomiast 24,1 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie". Łącznie to 35,6 proc. Zdania na ten temat nie ma 5,5 proc. badanych.

Lewica wskoczyła na 3 miejsce

Według sondażu IBRiS, na najwyższym miejscu podium po raz kolejny znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego cieszy się poparciem na poziomie 33,3 proc. To więcej o 0,2 pkt proc. w porównaniu z ostatnim badaniem dla Onetu przeprowadzonym pod koniec sierpnia. Drugie miejsce zajmuje niezmiennie Koalicja Obywatelska (KO). Może ona liczyć na 26,4 proc. głosów. Wynik ugrupowania również nie uległ znaczącej zmianie. Po dwóch tygodniach to mniej o 0,3 pkt proc. Dystans między PiS i KO to 6,9 pkt proc.

W poprzednim sondażu Onet informował, że różnice między pozostałymi ugrupowaniami pozostają o wiele mniejsze, co sprawia, że będą konkurować o trzecie miejsce na podium. Nowy pomiar to potwierdza. Trzecią siłą w sondażu IBRiS jest Lewica z 11,1 proc. poparcia. To więcej o 1,5 pkt proc. w porównaniu do badania z 31 sierpnia. Dalej uplasowała się Trzecia Droga, która może liczyć na 10,2 proc. głosów. Dla koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 to zmiana na plus o 0,1 pkt proc.

Ugrupowaniem z najniższym wynikiem w Sejmie byłaby zdetronizowana z trzeciego miejsca Konfederacja. Obecnie chce na nią głosować 10,1 proc. osób. To spadek o 1,3 pkt proc. w porównaniu do badania z końca sierpnia. Progu 5 proc. poparcia nie przekraczają Bezpartyjni Samorządowcy. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 7,9 proc. osób.

W Sejmie byłby pat

Z obliczeń Onetu na podstawie sondażu IBRiS wynika, że rozkład mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: PiS — 190, KO — 147, Lewica — 44, Konfederacja — 40, Trzecia Droga (Polska 2050+PSL) — 38, Mniejszość niemiecka — 1. Taki układ - zaznaczono - oznaczałby głęboki pat w Sejmie. PiS oraz Konfederacja miałyby 230 z 231 mandatów wymaganych do utworzenia minimalnej większości.

Podobnie byłoby w przypadku tzw. demokratycznej opozycji. KO, Polska 2050, PSL i Lewica oraz Mniejszość niemiecka również miałyby wspólnie 230 miejsc. Konfederacja lub mała część jej posłów byłaby kluczowa dla stworzenia rządu przez opozycję.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniu 13 września 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).