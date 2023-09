Twoje prawo do głosowania będzie kluczowym elementem, który wpłynie na kształtowanie przyszłości kraju. Jeśli masz zamiar wziąć udział w referendum i wyrazić swoje zdanie na istotne kwestie, poniżej znajdziesz kroki, które musisz podjąć, aby to uczynić. Jeśli zdecydujesz się na rezygnację z głosowania, istnieją również procedury, które umożliwią Ci wyrażenie swojej decyzji w sposób zgodny z prawem. Przeczytaj tekst i dowiedz się, co trzeba zrobić, by wziąć udział w referendum, a co, by z tego zrezygnować?

Referendum 2023 - Krok po kroku

Jeśli chcesz wziąć udział w referendum ogólnokrajowym i wyrazić swoje zdanie na temat ważnych kwestii, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Upewnij się, że spełniasz podstawowe kryteria, aby wziąć udział w głosowaniu. Musisz być pełnoletnim obywatelem Polski , nie możesz być pozbawionym praw publicznych , ubezwłasnowolnionym ani też pozbawionym praw wyborczych.

, , ubezwłasnowolnionym ani też pozbawionym praw wyborczych. Zarejestruj się w spisie wyborców. Będąc zarejestrowanym w spisie wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany, możesz bez problemu zagłosować w miejscu swojego zameldowania. Jeśli nie jesteś na liście, musisz zarejestrować się w odpowiednim urzędzie gminy.

Odbierz trzy karty do głosowania : jedną na wybory do Sejmu RP, drugą na wybory do Senatu RP oraz trzecią kartę referendalną.

: jedną na wybory do Sejmu RP, drugą na wybory do Senatu RP oraz trzecią kartę referendalną. Oddaj swój głos - na karcie referendalnej znajdziesz cztery pytania dotyczące ważnych kwestii społecznych i politycznych. Wybierz odpowiedź "TAK" lub "NIE" , zaznaczając to krzyżykiem w odpowiedniej kratce .

dotyczące ważnych kwestii społecznych i politycznych. , zaznaczając to . Po wypełnieniu wszystkich trzech kart do głosowania, wrzuć je do jednej urny wyborczej. To ważne, aby zagwarantować ważność głosu.

Referendum 2023 - Czy można zrezygnować z udziału?

Jeśli nie chcesz lub nie możesz wziąć udziału w referendum ogólnokrajowym, istnieje także możliwość zrezygnowania z obowiązku głosowania. Oto jak wygląda proces rezygnacji z referendum:

Jeśli nie chcesz głosować, możesz odmówić przyjęcia kart do głosowania w komisji wyborczej . Powiadom członków komisji o swojej decyzji.

. Powiadom członków komisji o swojej decyzji. Członkowie komisji wyborczej powinni zaznaczyć w protokole fakt odmowy przyjęcia kart do głosowania przez wyborcę.

przyjęcia kart do głosowania przez wyborcę. Odmowa przyjęcia kart do głosowania jest ważna, zwłaszcza w kontekście ewentualnego bojkotu referendum. Będzie ono wiążące tylko wtedy, jeśli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania.

Referendum 2023 - Co jeszcze powinieneś wiedzieć o głosowaniu?

Oprócz podstawowych kroków, które musisz podjąć, aby wziąć udział w referendum ogólnokrajowym, istnieją także pewne dodatkowe informacje, które warto mieć na uwadze, udając się na tegoroczne wybory:

Nie jesteś zmuszany do głosowania : Pamiętaj, że nikt nie może zmusić cię do udziału w referendum. Ta decyzja należy wyłącznie do ciebie, jeśli jednak nie masz zamiaru głosować, możesz odmówić przyjęcia kart do głosowania w komisji wyborczej, a taka decyzja zostanie zaznaczona w protokole.

: Pamiętaj, że nikt nie może zmusić cię do udziału w referendum. Ta decyzja należy wyłącznie do ciebie, jeśli jednak nie masz zamiaru głosować, możesz odmówić przyjęcia kart do głosowania w komisji wyborczej, a taka decyzja zostanie zaznaczona w protokole. Pamiętaj, że udział w wyborach i referendum to ważne prawo i obowiązek obywatelski. Decydując się na wzięcie udziału lub rezygnację, wpływasz na kształtowanie przyszłości kraju. Dlatego warto być świadomym swoich możliwości i odpowiedzialności obywatelskiej.

Referendum 2023 - Podsumowanie

Wybory parlamentarne oraz referendum ogólnokrajowe to okazja do wyrażenia swojego zdania, które ma znaczenie i przyczynia się do realnych zmian w państwie. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w głosowaniu, wypełniając obowiązek obywatelski, pamiętaj o swoich prawach oraz zasadach głosowania. Możesz zrezygnować ze swojego prawa, zważając na to, że twoja decyzja może wpłynąć na ostateczny wynik referendum.