Oczekuje się, że islamofobiczna partia, która obiecała zakaz meczetów i wzywa do zamrożenia azylu i bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej, zdobędzie od 35 do 37 ze 150 mandatów w holenderskiej Izbie Reprezentantów. Wcześniej ich reprezentacja była znacznie mniejsza, gdyż obejmowała 16 mandatów.

Mapa statista.com przedstawia poziomy poparcia dla najsilniejszych sił prawicowych w parlamentach europejskich. Ugrupowania te łączy narodowy konserwatyzm lub nacjonalizm, światopoglądowy konserwatyzm oraz sprzeciw wobec imigracji.

PiS w Polsce

W Unii Europejskiej w kilku krajach wytworzył się podatny grunt do wzrostu prawicowego ekstremizmu. W Polsce Prawo i Sprawiedliwość (PiS) doszło do władzy w 2015 r. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. koalicji Zjednoczonej Prawicy pod przewodnictwem PiS udało się zachować większość mandatów w polskim Sejmie. Jednak w ostatnich wyborach w 2023 r., prawicowa koalicja straciła większość. Mimo to nadal pozostaje największą frakcją w polskim parlamencie. W ostatnich wyborach PiS uzyskało wynik na poziomie 37 proc.

Fidesz na Węgrzech

Na Węgrzech Fidesz Viktora Orbána sprawuje władzę już od ponad dziesięciu lat i w ostatnich wyborach parlamentarnych odniósł miażdżące zwycięstwo. Obecnie cieszy się 59-proc. poparciem i tworzy koalicję rządzącą z chadecką NKDP.

Austria

W Austrii FPÖ doszła do władzy w 2017 r., ale po gwałtownym spadku w wyborach w 2019 r. partia ta uzyskała 16-proc. wynik (spadek z 28 proc. w 2017 r.).

Francja

We Francji Zjednoczenie Narodowe (Rassemblement National) – francuska nacjonalistyczna partia polityczna cieszy się 15-proc. wynikiem wyborczym.

Belgia

W Belgii flamandzka partia nacjonalistyczna Vlaams Belang ma obecnie 12 proc. głosów, podczas gdy w Niemczech AfD straciła popularność, spadając do poziomu 11 proc., po utracie 11 mandatów w wyborach federalnych w 2021 roku.