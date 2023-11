Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się w środę z premierem Mateuszem Morawieckim; wśród tematów spotkania znalazły się plany Sejmu związane z procesem powoływania Rady Ministrów.

Przed wotum zaufania dla rządu Morawieckiego

"O godz. 10 pan premier Morawiecki 11 grudnia przyjedzie do Sejmu, żeby wygłosić swoje expose. Pytałem pana premiera o długość tego expose, bo w historii parlamentaryzmu i demokracji zdarzały się expose wielogodzinne. Pan premier zapewnił mnie, że nie zamierza mówić dłużej niż godzinę" - powiedział Hołownia na konferencji prasowej po spotkaniu z Morawieckim.

Dodał, że później odbędzie się dyskusja. "Ona na pewno będzie żywa i bardzo obszerna. Zakładam, że może potrwać trzy godziny, może trochę więcej, może cztery. To w zależności od tego, jakie ramy ostatecznie do niej przyjmiemy" - wskazywał. "Następnie spodziewam się, że ok. godz. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu przedstawionego przez premiera Mateusza Morawickiego" - zapowiedział marszałek Sejmu.

Nowe rozwiązanie polityczne

Hołownia, wskazał, że jeżeli rząd Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania, uruchomiony zostanie tzw. drugi krok konstytucyjny, kiedy kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Marszałek zwrócił uwagę, że drugi krok nie był jeszcze od 1989 r. procedowany w Sejmie, raz został on "przeskoczony" w przypadku rządu Marka Belki.

W związku z tym - zaznaczył marszałek Sejmu - Prezydium Sejmu będzie rozmawiać o formie głosowania w drugim kroku i być może zostaną zaproponowane zmiany, by tę procedurę usprawnić. Zapewnił, że będzie to jeszcze przedmiotem analiz.

Co po głosowaniu wotum zaufania dla rządu Morawieckiego?

Marszałek przedstawił, jak dokładnie będą wyglądać dalsze obrady 11 grudnia, jeżeli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania. "Po głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego ogłoszę przerwę, w czasie której będę oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku (...) Spodziewam się, że 11 grudnia dokonamy wyboru nowego premiera" - powiedział. Podkreślił, że spodziewa się, że ogłoszona przez niego przerwa będzie krótka, bo - jak zauważył - "liczba kandydatów na premiera jest dość skończona i nie będzie ich zbyt wielu".

"Po południu 11 grudnia czy wczesnym wieczorem możemy przejść już do wyboru nowego premiera, o ile ten poprzedni nie uzyska wotum zaufania" – dodał.

Decyzje w rękach Tuska

Hołownia zaznaczył, że "następna część tej procedury zależy już od decyzji nowego premiera Donalda Tuska, jeżeli nim zostanie, a wszystko na to wskazuje". "Jeżeli (kolejny) premier, z którym będę o tym rozmawiał w najbliższych dniach, zechce żeby reszta procedury, dalszy ciąg procedury był zrealizowany tego samego dnia, co oznacza wejście w późne godziny nocne, to oczywiście nie będę miał nic przeciwko temu; to on tu powinien wiedzieć, kiedy chce wygłosić expose i kiedy chce zaprezentować Radę Ministrów" – mówił.

"Jeżeli będzie taka jego wola (...) możemy rozstać się tego dnia z wybranym premierem, mieć poczucie, że ta zmiana się dokonała, a expose i głosowanie nad składem Rady Ministrów przeżyć dnia następnego, czyli we wtorek, w kolejnym dniu posiedzenia, może od godz. 9 wtedy, by tego nie przeciągać. Po południu moglibyśmy mieć tę procedurę zamkniętą, jeśli taka będzie wola Izby" – dodał.

Expose Tuska dzień później

Jak podkreślił, "warianty są dwa: jeden jest taki, że i wybór premiera, i expose premiera z przedstawieniem składu Rady Ministrów i głosowanie robimy jednego dnia i wchodzimy pewnie późno w nocy czy późne godziny wieczorne 11 (grudnia)", albo w drugim wariancie - "wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego, a jeśli go nie uzyskuje - wotum zaufania dla premiera Donalda Tuska". "A wiedząc już, że jest premier, on następnego dnia spokojnie przychodzi do Sejmu, wygłasza expose i przedstawia Radę Ministrów, dyskutujemy i głosujemy. Tak prawdopodobnie będą wyglądały te dwa dni" - zaznaczył.

Marszałek wskazał, że zmiana władzy, to niezwykle ważny moment. "Chcę zapewnić, że ze strony Sejmu wszystkie kwestie proceduralne zostaną dopełnione i jesteśmy gotowi. Powtórzę to, bo to ważne: żeby wreszcie po dwóch miesiącach oczekiwania jasno wyrażona w wyborach wola Polaków zmaterializowała się na sali sejmowej" - wyjaśnił.

Powołanie rządu Morawieckiego

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w ciągu 14 dni od zaprzysiężenia jego gabinetu przedstawia Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Termin ten mija 11 grudnia. Jeśli w tzw. pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.

Autorka: Daria Al Shehabi, Olga Łozińska