Hołownia poinformował na wtorkowym briefingu w Sejmie, że w porządku posiedzenia mają znaleźć się trzy uchwały Sejmu.

Afera wizowa i media publiczne na pierwszy ogień

Jedna z nich to uchwała o powołaniu kolejnej komisji śledczej. "To będzie komisja, która ma wyjaśnić skandal związany z polskimi wizami. Jeśli pozwoli czas i sprawnie byśmy procedowali, to myślę, że jesteśmy w stanie powołać również skład tej komisji" - powiedział marszałek. "Do czwartku możemy wyjść z Sejmu z kolejną działająca komisją śledczą" - wskazał.

Kolejna uchwała, która znajdzie się w porządku obrad Sejmu to uchwała dotycząca sytuacji w mediach publicznych i kolejna - dotycząca KRS.

Uchwały Sejmu, spory i inne kryzysy

"To uchwały, a nie ustawy, a więc są to opinie Sejmu, apele Sejmu - w mojej ocenie są tak ważne i dotyczą tak ważnych spraw (...), że namysł nad nimi powinien odbyć się na sali plenarnej, nie w komisji. Dlatego pierwsze czytanie tych uchwał odbędzie się na posiedzeniu plenarnym" - podkreślił Hołownia.

"Dzisiaj zajmiemy się najprawdopodobniej - jeśli taka będzie wola Sejmu - uchwałą dotyczacą sytuacji w mediach publicznych, jutro - m.in. uchwałą o KRS" - poinformował.

Zauważył, że na razie jest to jego propozycja jako marszałka Sejmu. "Ona będzie dyskutowana na prezydium, spodziewam się być może protestów na konwencie. W takich sytuacjach kiedy jest spór, rozstrzyga sala plenarna" - przypomniał Hołownia.

We wtorek do Sejmu wpłynęły poselskie projekty uchwał: ws. "usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym", a także ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP.

Autorka: Agata Zbieg