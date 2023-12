To kwestia najbliższych kilku tygodni. To nie jest wrzutka na posiedzenie, to wymaga solidnej dyskusji, analizy. To musi być poważny projekt przedyskutowany ze wszystkimi instytucjami, które zajmują się bezpieczeństwem, korupcją, przestępstwami. Także z ministrem sprawiedliwości. To bardzo poważna sprawa, bo będziemy zmieniać w poważnej kwestii organizację państwa - powiedział w środę na antenie Radia Zet minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, pytany kiedy pojawi się projekt likwidacji CBA.

Podkreślił, że likwidacja CBA nie oznacza końca walki z korupcją. "Z nią trzeba walczyć, trzeba tylko przyjąć nowe narzędzia" - powiedział. Zaznaczył, że widzi to tak, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zresztą w swoich kompetencjach ustawowych, ma walkę z korupcją na kierowniczych szczeblach. Oprócz tego w policji powinna powstać specjalna struktura a Krajowa Administracja Skarbowa powinna analizować oświadczeni majątkowe i zeznana podatkowe polityków. "To jest dobranie innego narzędzia do walki z korupcją, w mojej ocenie skuteczniejszego" - zaznaczył.

Siemoniak był też pytany o to, po co wybrana została nowa szefowa CBA skoro niebawem pojawi się projekt likwidacji tej służby. "Nowa szefowa CBA Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak ma za zadanie kierowanie tą służbą i wykonywanie jej zadań. Raczej bardziej prawdopodobny jest brak podpisu prezydenta co oznacza, że CBA będzie istniało co najmniej półtora roku, do czasu końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, więc pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak po prostu wchodzi jako szefowa CBA i ma działać" - ocenił.

Powołani we wtorek przez premiera Donalda Tuska nowi szefowie służb specjalnych objęli urzędowanie jako pełniący obowiązki - wynika z informacji zamieszczonych na zaktualizowanych stronach internetowych CBA, ABW, AW, SKW i SWW. Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Panią Agnieszkę Kwiatkowską-Gurdak. Jednocześnie Premier podziękował ustępującemu szefowi, Panu Andrzejowi Stróżnemu, za pełnioną służbę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

"Przekazanie obowiązków szefa odbyło się w dobrej atmosferze. Pani Minister przywitała się z kadrą kierowniczą, funkcjonariuszami i pracownikami Centralnego Biura Antykorupcyjnego" - poinformowało CBA na stronie internetowej. Biuro podało, że nowa szefowa pełni służbę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym od 2015 r. "Wcześniej, w latach 2004-15, pełniła służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji. W 2021 r. została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę" - poinformowało CBA w informacji.