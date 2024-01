Sukces centrowo-liberalnych formacji w październikowych wyborach w Polsce jest pewnym wyjątkiem od reguły. W Holandii wygrał Geert Wilders, a w Słowacji do władzy powraca Robert Fico, zaś w USA rośnie popularność tego, którego już w polityce miało nie być – Donalda Trumpa. Czy w Polsce czeka nas powrót PiS do władzy?

To właśnie ten moment, kiedy trzeba o tym myśleć. Oraz działać. Bo jak teraz narobimy błędów, to za dwa–trzy lata będzie za późno. W Polsce doszło do czegoś niesamowitego. Mamy do czynienia z zatrzymaniem rządów populistycznych i powrotem na ścieżkę demokratyczną i europejską. Ale ta powszechnie wyrażona wola społeczna wiąże się z ogromną nadzieją związaną z klasą polityczną. To gigantyczna odpowiedzialność – musimy pokazać ludziom, że ich wybór był słuszny.

