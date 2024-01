W piątek w MS odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara oraz komisarza Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa.

"Widzimy, że nowy rząd jest w pełni zdeterminowany do tego, by odbudować praworządność w Polsce" - powiedział Reynders.

Jak mówił, "jest to zmiana, która jest serdecznie przyjmowana". "Fundamentalne wartości UE są dla nas bardzo ważne, dlatego bardzo ważne jest, byśmy pozostali przywiązania do tych wartości, ponieważ to właśnie czyni nas Europejczykami" - mówił komisarz.

Co przyniosła rozmowa z ministrem Bodnarem?

Podkreślił, że "w szczególności jest zadowolony z rozmowy, jaką prowadził z ministrem Bodnarem". "Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, co trzeba zrobić po to, by przywrócić praworządność w Polsce, a także doprowadzić do tego, żeby procedura z art. 7 (Stwierdzenie przez Radę UE ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości UE - PAP) została zakończona. Jestem przekonany, że Polska może w pełni przywrócić swoją pozycję państwa przestrzegającego praworządności" - ocenił.

"Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby polskie władze przygotowały plan działań przywrócenia praworządności w Polsce" - podkreślił.

Zaznaczył, że w UE są "świadomi, że ten proces nie jest prosty". "Będziemy o tym rozmawiali na Radzie ds. Sprawiedliwości w przyszłym tygodniu, potem odbędzie się kolejne spotkanie" - dodał.

Podkreślił, że są zainteresowani tym, żeby przywrócić niezależność Krajowej Rady Sądownictwa "w kontekście jej kluczowej roli w procesie nominacji sędziowskich w Polsce".