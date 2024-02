Krzysztof Stanowski chce startować w wyborach prezydenckich

„Chciałbym zobaczyć, jak wygląda kampania prezydencka od środka. […] Mam zamiar nagrywać na ten temat różnego rodzaju vlogi. Chciałbym, żeby kamera ze mną podążała. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta” – mówił Krzysztof Stanowski. „Tak słuchałem pana prezydenta przez cały wywiad i się zastanawiam: doradza mi pan ten ruch czy odradza?” – zapytał Stanowski.

„Doradzam” – odpowiedział prezydent Andrzej Duda. „Jeżeli rzeczywiście jest poważna grupa ludzi, która chce, żeby był pan kandydatem na prezydenta” – dodał Duda.

„To jest zapewne niepoważna grupa ludzi, ale być może liczna […]" – odpowiedział Stanowski. „Ja nie chciałbym wygrać, żeby było jasne” – dodał.

Wybory prezydenckie. Co zyskali Paweł Kukiz i Szymon Hołownia?

To „bardzo ciekawe doświadczenie” – podkreślił Andrzej Duda, opowiadając o kampanii przed wyborami prezydenckimi. To doświadczenie „może się zakończyć sukcesem” – dodał.

„[…] Dzisiaj mocne wejście do polskiej polityki właściwie następuje wyłącznie poprzez wybory prezydenckie. Proszę popatrzeć na Pawła Kukiza. Proszę popatrzeć na Szymona Hołownię. Jaka była ich droga?”– mówił Duda.

"Chciałem doprecyzować…"

„[…] Doradzałbym realizować kampanię poprzez bezpośrednie spotkania z wyborcami, poprzez bezpośrednie spotkania z ludźmi. To jest ogromnie ciekawe doświadczenie” – ocenił prezydent.

To, co „mnie niezwykle rzeczywiście przygotowało do realizacji prezydentury, to był ten objazd po Polsce – żeby zobaczyć Polskę w różnych jej miejscach i w różnych jej odsłonach […]. To miało fundamentalne znaczenie” – wspominał Duda.

„Chciałem doprecyzować: to, że chcę startować w wyborach na prezydenta Polski, nie oznacza, że chcę być prezydentem Polski. Oznacza jedynie, że chcę startować i z bliska obserwować ten cyrk i wziąć udział w debatach" – przekazał na X po wywiadzie Krzysztof Stanowski.

