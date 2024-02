Marszałek Senatu pytana na antenie Radia ZET o to, czy Donald Tusk powinien ubiegać się o urząd prezydenta odpowiedziała krótko: "Teraz nie".

Koalicja Obywatelska sama zadecyduje, kto będzie reprezentował ją w wyborach prezydenckich

Marek Sawicki (PSL-TD) mówił w niedzielę w TVN24, że może się wydawać, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem na prezydenta w Warszawie "tak na niby, bo za chwilę wystartuje do wyborów prezydenckich". "Otóż zdziwicie się, kandydatem na prezydenta Warszawy pan Trzaskowski jest na poważnie i na całą kadencję, a kandydatem Koalicji Obywatelskiej (na prezydenta Polski) będzie zupełnie kto inny. Kto? Właśnie ten, który zapowiadał wcześniejsze wybory parlamentarne, jestem o tym przekonany" - powiedział Sawicki. Dopytywany, czy jego zdaniem to właśnie Tusk będzie kandydatem w wyborach prezydenckich, odparł: "Tak jest. Nie Trzaskowski, tylko Donald Tusk".

Odnosząc się do tej wypowiedzi Sawickiego marszałek Senatu stwierdziła, że choć z koalicjantem łączą ich bardzo dobre relacje, Koalicja Obywatelska sama zadecyduje, kto będzie reprezentował ją w wyborach prezydenckich. "Naszym kandydatem jest Rafał Trzaskowski" – podkreśliła. Kidawa-Błońska zaznaczyła, że w jej ugrupowaniu nikt nie podważa tego wyboru. "Jesteśmy skoncentrowani na naprawie państwa" – dodała.

Marszałek Senatu podkreśliła też, że Rafał Trzaskowski najpierw będzie ubiegał się o reelekcję na urząd prezydenta Warszawy w nadchodzących wyborach samorządowych. Pytana o to, czy kandydat PiS na to stanowisko, Tobiasz Bocheński, może zagrozić obecnemu prezydentowi stolicy odpowiedziała: "Każdego kandydata należy traktować bardzo poważnie". Marek Sawicki (PSL-TD) powiedział w niedzielę w TVN 24, że to premier Tusk, a nie Rafał Trzaskowski będzie startował z ramienia KO w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Druga tura zaplanowana jest na 21 kwietnia.

Autorka: Daria Al Shehabi