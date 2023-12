Przebywający na szczycie klimatycznym COP 28 w Dubaju Trzaskowski był w środę gościem TVN 24, gdzie został zapytany o planowaną w Warszawie strefę czystego transportu, do której zabroniony będzie wjazd samochodów niespełniających określonych standardów emisji spalin. Rada miasta ma głosować nad tą kwestią w czwartek.

"Nie chcemy się dusić w centrum miasta"

"Będziemy w tej sprawie ambitni, dlatego, że nie chcemy się dusić w centrum miasta w związku ze smogiem, przez te dni, w których mamy mróz i nie mamy wiatru. Musimy podejmować tutaj ambitne decyzje, musimy redukować tlenki azotu - nie ma innego wyjścia - i dlatego chcemy ograniczyć wjazd tych najbardziej trujących samochodów, dwudziestoletnich samochodów do centrum miasta, gdzie jakość powietrza niestety jest w zimowe dni zła" - powiedział Trzaskowski.

Jak zaznaczył, "wsłuchujemy się w głosy mieszkańców". "Dlatego są okresy przejściowe, przede wszystkim dla mieszkańców tej strefy, dla naszych seniorów, dlatego, że mają oni utrudnione zadanie. Natomiast nie ma innego wyjścia, tak robi cała Europa i cały świat, takie są zresztą zobowiązania, które - uwaga - rząd PiS zapisał w KPO i kamieniach milowych, a my na serio traktujemy walkę z ociepleniem klimatu i walkę o zdrowie naszych obywateli" - zadeklarował prezydent miasta.

Pytany, czy proponowane przepisy nie idą zbyt szybko i zbyt daleko, Trzaskowski odparł, że zaproponowana została większa, w stosunku do wyjściowej, obejmującej ścisłe centrum, propozycja strefy czystego powietrza. "Natomiast radni proponują, by wrócić do tej naszej wyjściowej propozycji, żeby te strefa była mniejsza i obejmowała ścisłe centrum. Zaproponowaliśmy cały plan dochodzenia do czystego powietrza, to nie jest tak, że wydarzy się to natychmiast" - mówił.

"Będziemy eliminowali najbardziej trujące samochody, zwłaszcza dieslowskie"

"Po roku czy dwóch, tutaj radni podejmą decyzję, będziemy eliminowali te najbardziej trujące samochody, zwłaszcza dieslowskie, dwudziestoletnie" - dodał wskazując, że wedle wyliczeń "na początku te przepisy obejmą 2 proc. pojazdów". "Wierzę w to, że Polki i Polacy będą po prostu pozbywali się tych najbardziej trujących samochodów - można pozbyć się samochodu, który ma dwadzieścia kilka lat i przesiąść się na samochód, którym a 10 czy 12 lat i po prostu nie truje tak środowiska" - stwierdził Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zaznaczył, że równolegle z wprowadzaniem nowych przepisów rozwijana jest sieć komunikacji miejskiej. "Będziemy sięgali po kolejne środki z UE, żeby ta komunikacja była jak najlepsza, żeby zostawić samochód poza ścisłym centrum i po prostu przesiąść się do komunikacji miejskiej - tak dzieje się na całym świecie" - powiedział.

"Jeżeli nie będziemy odważnie walczyć z ociepleniem klimatu, to planeta nam się po prostu spali. Trzeba jasno o tym mówić - naprawdę mamy do czynienia z katastrofą, i albo odpowiedzialni politycy schowają głowę w piach, albo będą na serio walczyli z tą katastrofą, która powoduje nawalne deszcze, susze, że temperatury za chwilę pójdą tak do góry, że zmiana stanie się nieodwracalna" - mówił Trzaskowski.

Rząd Tuska będzie odchodził od gospodarki opartej na paliwach kopalnych?

Zadeklarował, że chciałby, żeby Warszawa była neutralna klimatycznie do 2050 roku - "a niektóre części miasta nawet w 2030". "Chcielibyśmy przyspieszyć, dlatego, że jesteśmy wciąż w dużej mierze zależni od elektryczności, która pochodzi z paliw kopalnych, tutaj na pewno rząd Donalda Tuska przyspieszy" - powiedział.

Według nowego projektu uchwały złożonej do Rady Warszawy, SCT obejmie ponad dwukrotnie większy obszar: całe dzielnice Śródmieście, Żoliborz i Praga Północ, prawie całą Ochotę (poza SCT pozostanie fragment z CH Reduta i ul. Mszczonowską oraz Dworzec Zachodni) i Pragę Południe (poza SCT pozostanie Olszynka Grochowska: niezamieszkały obszar PKP i rezerwatu przyrody), większość Mokotowa (poza SCT pozostaną Sadyba, Stegny, Augustówka i część Służewca), około połowę Woli (do al. Prymasa Tysiąclecia).

Osoby płacące podatki w Warszawie póki co mogą smrodzić

Osoby zamieszkałe wewnątrz tego obszaru i płacące podatki w Warszawie zwolnione będą ze spełniania wymagań strefy na pierwszych dwóch etapach jej wprowadzania. Reguły SCT dotyczyć ich będą dopiero od stycznia 2028 r. - wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym, niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym, niż 22 lata.

Pozostałe osoby oraz mieszkańców Warszawy, którzy kupili samochód już po przyjęciu uchwały, obowiązują niezmiennie zaprezentowane już wcześniej wymogi. Od lipca 2024 r. nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 18 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 27 lat.

Wprowadzony zostanie również dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które w 2023 roku ukończą 70 lat), o ile już przed przyjęciem uchwały o SCT byli właścicielami swoich pojazdów. Oznacza to, że osoby powyżej 70. roku życia, po spełnieniu określonych warunków, będą zwolnione bezterminowo z zasad obowiązujących w ramach SCT.

Autor: Mikołaj Małecki