W Instytucie Książki w Krakowie odbyła się konferencja prasowa ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza.

Instytut Książki i Instytut Literatury

Szef resortu kultury odniósł się m.in. do połączenia Instytutu Książki i Instytutu Literatury oraz utworzenia nowej państwowej instytucji kultury – Instytutu Książki. "Będzie to silna, ogólnopolska instytucja. A to, że jej siedziba będzie w Krakowie, jest oczywiste - jest to miasto artystów i miasto pierwszej oficyny wydawniczej. Gdzie indziej ta instytucja miałaby działać? Mam również nadzieję, że to też uruchomi jeszcze bardziej bogate życie literackie w Krakowie" - powiedział Bartłomiej Sienkiewicz.

Przypomniał, że pełnomocnikiem Ministra MKiDN ds. połączenia Instytutu Książki i Instytutu Literatury oraz utworzenia Instytutu Książki został Grzegorz Jankowicz. "Kiedy to zacznie działać, czeka nas przynajmniej dwa miesiące, mam nadzieję, że 31 maja już to będzie proces zamknięty w sensie prawnym i częściowo funkcjonalnym" – powiedział.

Poinformował, że jego zamiarem jest to, aby "Grzegorz Jankowicz prowadził tę instytucję, że pełnomocnik ds. połącznia był równocześnie potem pierwszym szefem tej instytucji". "W tej instytucji nie będzie konkursu" – dodał. "Wybrałem Grzegorza Jankowicza z przekonaniem, że jest w stanie podołać nie tylko procesowi łączenia, ale stworzenia na nowo wielkiej, ogólnopolskiej, sprawniej instytucji oddziaływującej na całą sferę kultury" - wyjaśnił. "Mam nadzieję, że tak się stanie" – dodał.

Autorki: Anna Kruszyńska, Julia Kalęba